Juri önüne çıkmamış 

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi‘nde (KSTBU) yürütülen “sahte diploma ” soruşturması kapsamında tutuklanan, Türkiye Devlet Televizyonu Kurumu (TRT) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Karahasan’ın 29 Mart 2021 tarihinde okula kayıt olduğunu ancak bunun 1 Şubat 2021 olarak değiştirildiğini ve 31 Mayıs 2023 tarihinde mezun edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Karahasan’ın doktorasının İşletme Yönetimi Bölümünden aldığını ancak ilgili doktora tezini beyan edemediğini kaydetti.

Zanlının normalde 2024-2025 güz döneminde mezun olması gerektiğini söyleyen polis, gönüllü ifade vererek her şeyi Serdal Gündüz'le birlikte yaptığını söylediğini belirtti.

Polis, zanlının diploma ve transkripti ise kendilerine teslim ettiğini, "İsteseydim bir günde de diploma alabilirdim" şeklinde sözlü beyanda bulunduğunu dile getirdi.

Derslere hiç girmedi

Polis, zanlının ayrıca hiçbir derse girmediği yönünde bilgi olduğunu belirtti.

Doktorada 18 ders olduğunu ancak zanlının transkriptinde 14 dersin görüldüğünü söyleyen polis,

9 kişiden ifade alındığını, 10 kişiden daha ifade alınacağını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde doktora tezi için jüri önüne çıkmadığını, cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’ün odasında başka şahıslarla oturup sohbet ettiklerini dile getirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını, diplomanın tedavüle sürülüp sürülmediğinin araştırılacağını belirten polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.