Yasal statüleri yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve bir gram hintkeneviri ile yakalanan Mehmet Uygan ile Ferhat Ünsal soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 25 Nisan’da, Mehmet Uygan’ın, ülkede yasal statüsü olmadan bulunduğu ve tasarrutunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını ve ikametgahına baskın yaptıklarını anımsattı. Ferhat Ünsal’ın da ikametgah içerisinde tespit edildiğini anlatan polis, zanlılar huzurunda evde yapılan arama sonucunda, koltuk üzerinde bulunan bir kutu içerisinde, 39 tam bir yarım olmak üzere 40 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların ülkede yasal bağlarının olmadığını ve serbest kalmaları halinde kuvvetle muhtemel kaçacaklarını bildirdi ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.