Çok üzgündü

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven 10 gün süre tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Bussines Administration Lisans bölümüne kaydının yapıldığını, 4 yıl öğrenim görmüş gibi 19 Haziran 2023 tarihinde 47 sahte ders notu verilmek suretiyle aynı gün lisans seviyesinden mezun edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada sahte diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesine sunarak, yüksek lisans başvurusu yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada gizli ibareli belgeler ve yazışmalar tespit ettiklerini söyledi. Bulunan belgelerin vatandaşlık ve ihraç emirleriyle ilgili olduğunu kaydeden polis, bu yönde de soruşturma başlattıklarını belirtti.

Polis, belgelerle ilgili izahat istendiğini, zanlının odacısının belgeleri kutu içerisinde kendisine getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinde İçişleri Bakanlığında çalıştığını, ancak odası olmadığı için bazen işe gitmediğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının önce Güzelyurt, ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının sahte diplomayla ilgili evrakları barem artışı için İçişleri Bakanlığına sunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının evinde ihraç ve vatandaşlıklarla ilgili bulunan belgelerin bakanlık dışına çıkarılmaması gereken belgeler olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının İçişleri Bakanlığında geçici memur olduğunu söyleyerek, uygun bir teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.