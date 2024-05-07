Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede ele geçirilen 700 gram metamfetamin türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Mercek Operasyonunda tutuklanan Fatma Gizem Ananaç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde Gafgari Kaşgan’ın kullanımında bulunan işletmede uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı. Polis, Gafgari Kaşgan ile Abdullah Deniz’in işletmeye giriş yaparken tespit edildiklerini belirtti. Polis, zanlıların ekiplere direndiklerini, makul güç kullanılarak alıkonulduklarını mahkemeye hatırlattı. İşletmede arama gerçekleştirdiklerini belirten polis, tamir odası olarak kullanılan bölmede, 14 ayrı poşet içerisinde, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

3 gün ek süre talep edildi

Polis memuru, soruşturma kapsamında işletmenin yasal sahibi olan Nuray Uncu’nun da bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Polis, işletme içerisinde gizli bir kameranın olduğu bilgisine ulaşıldığını, yapılan aramada konu kameranın tespit edilerek incelendiğini kaydetti. Polis, mahkeme huzurundaki zanlı Fatma Gizem Ananaç’ın, operasyonun gerçekleştirildiği tarih dahil birçok kez işletmeye, anahtar ile kapıyı açarak giriş yaptığının belirlendiğini ve mesele kapsamında tutukladığını ifade etti.

Zanlının, 3 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.