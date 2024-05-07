En ağır ceza

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları 21 yaşındaki Fas uyruklu erkek tutuklunun ağzına bez tıkayarak, ellerini ve ayaklarını tutarak sırasıyla tecavüz eden Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların vahşi ve acımasız bir şekilde T.B.’yi darp ede ede ve makatı yırtılana kadar tecavüz ettiklerini belirtti.

Heyet, vahim bir şekilde tecavüz suçu işleyen sanıkları 21’er yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı, cezaevinde elektrik işleri yapan tenkiyesinin koğuşları kontrol ederken, T.B.’nin durumunu fark etmesi ve gardiyana söylemesi üzerine tecavüz soruşturması başlatıldığını söyledi.

Başkan, cezaevine görevli çavuşun T.B.ile konuştuğunu; 10 Şubat 2023 tarihinde İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın tecavüzüne uğradığını söylediğini, bunun üzerine polisin de devreye girecek soruşturma başlattığını ifade etti.

Başkan, davanın diğer iki sanığı olan Hasan Takımcılar ile İbrahim Uçar’ın suçlarını kabul ettiklerini ve yargılanarak, 18’er yıl hapse mahkûm edildiklerini anımsattı.

Tanıkların ifadeleri tecavüzü doğruladı

Başkan, huzurda bulunan sanıkların ise suçlamaları kabul etmediklerini ve duruşma yapıldığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı, duruşma esnasında iki doktor, bir psikolog, Ankara Kriminal Şubesinde görevli uzmanın tanık olarak dinlendiğini, bu tanıkların mahkemeye aktardığı olgulara bakıldığında, tecavüze uğradığını söyleyen T.B.’nin iddialarını destekler nitelikte olduğunu açıkladı.

Tecavüzü ballandıra ballandıra anlattılar

Başkan, C-2 koğuşunda kalan A.B. ve İ.E. isimli iki tutuklunun da ifadelerinin alındığını, her ikisinin de İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın T.B.’ye anal ve oral yönden cinsel saldırıda bulunduklarına dair konuşmalar yaptıklarını duyduklarını söylediklerini aktardı. Başkan, A.B. ve İ.E.’nin T.B.’nin kötü durumda olduğunu gördüklerini söylediklerini de açıkladı.

Sırayla tecavüz ettiler

Başkan, mahkemeye aktarılan tüm olgu ve kanıtlar ışığında zanlıların 10 Şubat 2023 gecesi, T.B.’nin ağzına bez sokup, ellerini ve ayaklarını tutarak, sırayla tecavüz ettiklerine bulgu yaptıklarını açıkladı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların bir tecavüz suçu ne kadar ağır işlenirse o kadar ağır bir şekilde söz konusu suçu işlediklerini söyledi. Sanıklara suçun vahametiyle orantılı bir ceza verilmesi gerektiğini belirten Başkan, T.B.’nin ağzına bez koyup kapatarak, elleri ve ayaklarını tutarak, makatı yırtılana kadar tecavüz ederek, büyük acılar yaşamasına neden olduklarını dile getirdi.

Başkan, cinsel suçların giderek yaygınlaştığına da vurgu yaptı. Başkan, sanıkların ıslah olmaları gereken bir yer olan cezaevinde böyle bir suç işlediklerini ifade ederek, bu hususu aleyhlerinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, yabancı bir ülkede böyle bir olay yaşayan T.B.’nin ağır travma geçirdiğini söyledi. Başkan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 21 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.