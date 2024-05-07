‘Cep’ kazığı

Nisan ayında Hayat Pahalılığı oranını yüzde 5.92 olarak açıklayan İstatistik Kurumu; en yüksek artışın yüzde 244 ile lens bakım ilaçları ve yüzde 148 ile Vodafone (Telsim) cep telefonu ücretine geldiğini bildirdi.

Turkcell görüşme ücretlerine de yüzde 65 oranında zam gelirken; son bir yıllık hayat pahalılığı artışı yüzde 95.60 olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu verilerine göre; son bir ayda ‘ana harcama’ grubunda yer alan eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 19.48; lokanta ve otelde yüzde 16.15; eğitimde yüzde 13.36; alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10.30; sağlık ana grubunda yüzde 9.16 artış oldu. Salatalık, marul ve taze bakla fiyatlarında düşüş olduğu kaydedildi.

483 kalemde artış, 90 kalemde düşüş oldu

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 19.48 ile eğlence ve kültür ana grubunda oldu.

Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 16.15; haberleşme ana grubunda yüzde 15.64, eğitim ana grubunda yüzde 13.36; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 10.30; sağlık ana grubunda yüzde 9.16; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.74; ulaştırma ana grubunda yüzde 2.66; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.95; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.77; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93 artış; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise yüzde 2.12 azalış gerçekleşti.

Diğer yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 244.66 ile lens bakım ilaçları, yüzde 148.14 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü – Telsim GSM Operatörü) ve yüzde 65.18 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü - Turkcell GSM Operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 64 ile salatalık, yüzde 58.16 ile marul ve yüzde 52.24 ile taze bakla oldu.