Ekonomiye can katacak

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervinin bulunduğu bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. 12 milyar dolarlık rezerv değerine sahip bölge havadan görüntülendi. Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklandı. Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor. Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi. TPAO'nun Twitter hesabından 31 Aralık'ta yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahasının artık Şırnak'ta olduğu belirtilerek, "Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1,613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştı" ifadeleri kullanılmıştı.

