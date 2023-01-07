Kahraman birer Mücahit oldular

Yılmaz YAKAR

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 45/5'inci Dönem Mesleki Asteğmen ve 45/6'ncı Dönem Çavuş Celbi, Gazimağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle ant içti.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Sancağın tanıtılması, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen İsmail Çeler’in konuşması, Çavuş Batuhan Karabaş’ın “Vatan aşkı” adlı şiiri okuması ve yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam etti.

Törende, başarılı personele ödül ve plaketleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından verildi.

Yemin töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması 4. Piyade Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Takımının gösterileri, Mücahitler Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.

Topaloğlu: Her Türk asker doğar

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da konuşmasında, 5 hafta önce Eğitim Merkez Komutanlığına katılan celbin, kısa sürede uyum sağlayarak kahraman birer mücahit olduklarını ve “her Türk asker doğar” özdeyişini bir kez daha doğruladıklarını vurguladı.

Topaloğlu, “Gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı tarihinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının saflarına katıldılar” dedi.

Ant içme töreninin askerlikteki yeminlerin en kutsalı olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Türk gencinin özünde var olan göreve hazır olduğunu, kanun, nizam örf ve adetlere bağlanarak vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.

Topaloğlu, en genç mücahitlerin, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımakta olduklarını, ulvi görevi atalarından daha fazlasıyla yerine getireceklerini, bayrağı daima göklerde, şafaklarda dalgalandıracaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023, 10:57