‘Polis eşliğinde odasına girildi’

Yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçti ancak yine de sular durulmadı. Reform kapsamında Meserya Belediyesi’ne bağlanan Vadili Belediyesi'nde işler karışırken, Kıdemli İdare Memuru Kürşat Özer’in önemli evrakları odasında sakladığı ve yeni seçilen yönetime teslim etmediği iddia edildi. Bunun üzerine Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Özer’in odasına polis eşliğinde girerek evrakları aldı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Latif, belediyelerin birleştirilmesi başta olmak üzere birçok konuyla ilgili önemli evrakları odasında sakladığını ve bilinçli olarak teslim etmediği için polis zoruyla aldıklarını söyledi. İddialar üzerine açıklama yapan Kürşat Özer ise Mesarya Belediye Başkanı Latif’in ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Evrakları vermeme gibi bir durumum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Evrak krizi çıktı

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif şunları söyledi:

“25 Aralık’ta gerçekleşen seçim sonrası görevi başında olması gereken Mesarya Belediyesi Vadili şubesi personeli Kürşat Özer defalarca aranmasına rağmen yaklaşık 10 gündür özürsüz ve izinsiz bir şekilde işe gelmedi. Özer, Vadili şubesinde ki odasında bulunan önemli evraklara ihtiyaç duyulmasına rağmen odasını açmadı.

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili mevzuat ve tüzüklerin, yeni hesapların teslimi ve uyuşturulması, demirbaşın sayım ve devir teslimini hazırlanması ve eski Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’ın emeklilikle ilgili dosyasının hazırlanabilmesini sağlamak amacıyla ilgili evrakları odasında bulunması nedeniyle işlemlerin yapılmasını bilinçli bir şekilde geciktirmekteydi.

Tüm bu girişimlerimize rağmen odasını açmaması nedeniyle polis nezaretinde odasını açtırtmak durumunda kaldığımızı tüm kamuoyuna bildiririm.”

Kürşat Özer iddiaları kabul etmedi

İddialar üzerine açıklama yapan Kürşat Özer ise , “İşe geldiğimde evraklarla ilgili şahsıma herhangi bir talep yapılmadı”dedi. Özer, “Evrakları vermemek için işe gelmediğim bilgisi tamamen yanlış” dedi. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özer, “Evrakları vermeme gibi bir durumum söz konusu değil” şeklinde konuştu. Özer, kimsenin kendisini aramadığını, ilk etapta konudan haberdar bile olmadığını belirterek, “Muhtar bana polislerin beni beklediğini söyledi. Öncesinde kimse böyle bir konuyla ilgili bana ulaşmadı” ifadelerini kullandı. Yoğun bir dönemi geride bıraktığını ve hasta olduğu için seçimden sonraki hafta işe gelemediğini dile getiren Özer, “Hasta olduğuma dair doktor raporum da var. Evrakları vermemek için işe gelmediğim bilgisi tamamen yanlış” diye konuştu. Ortada iddia edildiği gibi işlerin aksayacağı bir sıkıntının oluşmadığına dikkat çeken Özer, “Benden istenen önemli dosyaların hepsi (karar defterleri, ihale dosyaları, projeler vb.) zaten 4 yıl öncesinde, eski başkan tarafından avukatları ile birlikte teslim alındıydı” dedi. Özer, odasının kilidinin değiştirildiğini kaydederek, “Belediye binasına gittiğimde bana eşyalarını al ve git dediler” ifadelerini kullandı.