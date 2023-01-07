Çilek 80 lira

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, güncel toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre; bezelye ve bakla kilosu 50 lira olurken, acı biber 65 lira olarak belirlendi. Taze fasulye 38, sarı fasulye 45, salatalık 25,sera domates 12 liradan listedeki yerini aldı. Listede kilosu 80 liradan yer alan çilek en pahalı mevye olurken, muz 27, nar 20 ve portakal 11 lira olarak belirlendi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.
Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.
Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.
|
Avakado
|
18.00
|
Mandarin Nova
|
11.00
|
Bakla
|
50.00
|
Mandarinklementin
|
11.00
|
Barbun Fasulye
|
Mandarin Yerli
|
10.00
|
Bezelye
|
50.00
|
Marul Düz
|
7.00
|
Biber Acı Kırmızı
|
65.00
|
Marul Kıvırcık
|
8.00
|
Biber Acı Yeşil
|
60.00
|
Marul Loroloso Ka
|
6.00
|
Biber Çarli Sarı
|
25.00
|
Marul Loroloso Ye
|
6.00
|
Biber Çarli Yeşil
|
25.00
|
Maydonoz
|
4.00
|
Biber Dolma
|
27.00
|
Nane
|
7.00
|
Biber Kapya
|
38.00
|
Muz Yerli
|
27.00
|
Nar
|
20.00
|
Brokoli
|
16.00
|
Pancar
|
22.00
|
Çiçek
|
8.00
|
Patates Taze
|
11.00
|
Çilek Kilo
|
80.00
|
Pamalo
|
11.00
|
Çilek Paket
|
27.00
|
Patlıcan Kır.Sera
|
28.00
|
Dere Otu
|
6.00
|
Patlıcan Siy..Sera
|
20.00
|
Domates Cheri
|
27.00
|
Patlıcan Topak
|
20.00
|
Domates Sera
|
12.00
|
Portakal Şeker
|
11.00
|
Enginar
|
11.00
|
Portakal Vaşinton
|
11.00
|
Fasulye Ayşe
|
38.00
|
Portakal Yafa
|
11.00
|
Fasulye Taze Sera
|
38.00
|
Prasa
|
7.00
|
Golyandro
|
5.00
|
Rokka
|
4.00
|
Gömeç
|
6.00
|
Salatalık
|
25.00
|
Greyfurt
|
11.00
|
Sarı Fasulye
|
45.00
|
Gulumra
|
6.00
|
Sarımsak Baş
|
4.50
|
Havuç
|
13.00
|
Sarımsak İri
|
8.00
|
Ispanak
|
5.00
|
Sarımsak Taze
|
7.50
|
Kabak
|
13.00
|
Sarma Beyaz
|
11.00
|
Kereviz
|
11.00
|
Sarma Mor
|
17.00
|
Kolakas
|
25.00
|
Semiz Otu
|
6.00
|
Limon
|
5.50
|
Soğan
|
15.00
|
Soğan Taze
|
7.00
|
Tere Otu
|
5.00
|
Turp
|
5.50