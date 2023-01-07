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Çilek 80 lira

Ekonomi Bakanlığı sebze-meyve fiyatlarını beliryerek, halka duyurdu

Çilek 80 lira

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, güncel toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre; bezelye ve bakla kilosu 50 lira olurken, acı biber 65 lira olarak belirlendi. Taze fasulye 38, sarı fasulye 45, salatalık 25,sera domates 12 liradan listedeki yerini aldı. Listede kilosu 80 liradan yer alan çilek en pahalı mevye olurken, muz 27, nar 20 ve portakal 11 lira olarak belirlendi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.
 Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.
 Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.
 

Avakado

18.00

Mandarin Nova

11.00

Bakla

50.00

Mandarinklementin

11.00

Barbun Fasulye

Mandarin Yerli

10.00

Bezelye

50.00

Marul Düz

7.00

Biber Acı Kırmızı

65.00

Marul Kıvırcık

8.00

Biber Acı Yeşil

60.00

Marul Loroloso Ka

6.00

Biber Çarli Sarı

25.00

Marul Loroloso Ye

6.00

Biber Çarli Yeşil

25.00

Maydonoz

4.00

Biber Dolma

27.00

Nane

7.00

Biber Kapya

38.00

Muz Yerli

27.00

Nar

20.00

Brokoli

16.00

Pancar

22.00

Çiçek

8.00

Patates Taze

11.00

Çilek Kilo

80.00

Pamalo

11.00

Çilek Paket

27.00

Patlıcan Kır.Sera

28.00

Dere Otu

6.00

Patlıcan Siy..Sera

20.00

Domates Cheri

27.00

Patlıcan Topak

20.00

Domates Sera

12.00

Portakal Şeker

11.00

Enginar

11.00

Portakal Vaşinton

11.00

Fasulye Ayşe

38.00

Portakal Yafa

11.00

Fasulye Taze Sera

38.00

Prasa

7.00

Golyandro

5.00

Rokka

4.00

Gömeç

6.00

Salatalık

25.00

Greyfurt

11.00

Sarı Fasulye

45.00

Gulumra

6.00

Sarımsak Baş

4.50

Havuç

13.00

Sarımsak İri

8.00

Ispanak

5.00

Sarımsak Taze

7.50

Kabak

13.00

Sarma Beyaz

11.00

Kereviz

11.00

Sarma Mor

17.00

Kolakas

25.00

Semiz Otu

6.00

Limon

5.50

Soğan

15.00

Soğan Taze

7.00

Tere Otu

5.00

Turp

5.50

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023, 10:50
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