Çilek 80 lira

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, güncel toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre; bezelye ve bakla kilosu 50 lira olurken, acı biber 65 lira olarak belirlendi. Taze fasulye 38, sarı fasulye 45, salatalık 25,sera domates 12 liradan listedeki yerini aldı. Listede kilosu 80 liradan yer alan çilek en pahalı mevye olurken, muz 27, nar 20 ve portakal 11 lira olarak belirlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.

Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.

Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.



Avakado 18.00 Mandarin Nova 11.00 Bakla 50.00 Mandarinklementin 11.00 Barbun Fasulye Mandarin Yerli 10.00 Bezelye 50.00 Marul Düz 7.00 Biber Acı Kırmızı 65.00 Marul Kıvırcık 8.00 Biber Acı Yeşil 60.00 Marul Loroloso Ka 6.00 Biber Çarli Sarı 25.00 Marul Loroloso Ye 6.00 Biber Çarli Yeşil 25.00 Maydonoz 4.00 Biber Dolma 27.00 Nane 7.00 Biber Kapya 38.00 Muz Yerli 27.00 Nar 20.00 Brokoli 16.00 Pancar 22.00 Çiçek 8.00 Patates Taze 11.00 Çilek Kilo 80.00 Pamalo 11.00 Çilek Paket 27.00 Patlıcan Kır.Sera 28.00 Dere Otu 6.00 Patlıcan Siy..Sera 20.00 Domates Cheri 27.00 Patlıcan Topak 20.00 Domates Sera 12.00 Portakal Şeker 11.00 Enginar 11.00 Portakal Vaşinton 11.00 Fasulye Ayşe 38.00 Portakal Yafa 11.00 Fasulye Taze Sera 38.00 Prasa 7.00 Golyandro 5.00 Rokka 4.00 Gömeç 6.00 Salatalık 25.00 Greyfurt 11.00 Sarı Fasulye 45.00 Gulumra 6.00 Sarımsak Baş 4.50 Havuç 13.00 Sarımsak İri 8.00 Ispanak 5.00 Sarımsak Taze 7.50 Kabak 13.00 Sarma Beyaz 11.00 Kereviz 11.00 Sarma Mor 17.00 Kolakas 25.00 Semiz Otu 6.00 Limon 5.50 Soğan 15.00 Soğan Taze 7.00 Tere Otu 5.00 Turp 5.50

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023, 10:50