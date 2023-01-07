Yasal statüsü yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 30 Aralık 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 144 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Tayfun Mazi ile Zion Prosper Baloufiti hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 30 Aralık’ta zanlılar Tayfun Mazi ile Zion Prosper Baloufiti’nin tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Gazimağusa’da tespit edildiklerini anımsattı. Polis, Tayfun Mazi’nin evinde yapılan aramada, oturma odasında 10 gram, yatak odasında ise 50 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Zanlının, konu maddeleri Zion Prosper Baloufiti’den satın aldığının da belirlendiğini belirten polis, Baloufiti’nin evinde yapılan aramada mutfak dolabı üzerinde 25, masa üzerinde ise 59 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, ayrıca cüzdanında uyuşturucu satışından elde edilen 6 bin TL bulunduğunu hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Tayfun Mazi’nin uygun teminata bağlanmasını, ülkemizde kaçak olarak bulunan Zion Prosper Baloufiti’nin ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, Zion Prosper Baloufiti’nin 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Tayfun Mazi’nin ise 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.