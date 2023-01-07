Yüzde 14'ü aştı

Dünya gıda fiyatları Aralık ayında yüzde 1,9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı. Ancak fiyatlar 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 14'ten fazla yükselerek rekor seviyeye çıktı. Dünya gıda fiyatları geçen yıl rekor seviyeyi gördü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayındaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralık ayında 132,4'e geriledi. Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135,7 olarak açıklanmıştı. Dünya gıda fiyatları endeksi, 2022'de 2021'e göre yüzde 14,3 artışla ortalama 143,7 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya'nın geçen yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti. Fiyatlar Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle geriledi.

