Büyük uçurum

Güney Kıbrıs pandemi sonrasında turizm faaliyetlerini geliştirmek için yoğun çaba harcadı. Bu süre içinde ‘düşük fiyatlarla uçuş yapan’ Wizz Air ile Rynair’a ‘yerli havayolu’ statüsü vererek ülkeye daha fazla turist taşınmasına olanak sağladı. Böylece Larnaka ve Baf Havaalanı 2022’de 9 milyon 200 bin kişiye hizmet verdi. Güney Kıbrıs’a 50 havayolunun 38 ülkeden uçuş yaptığı açıklandı.

KKTC Turizm Planlama Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; Ercan Havaalanı 2022 yılının Ocak-Kasım aylarında bir milyon 325 bin kişiye hizmet verdi.

Bu rakamın 873 binini Türk vatandaşları, 181 bin 168’ini KKTC vatandaşları oluşturuyor.

Ercan’a sadece Türkiye’deki hava limanlarından2 havayolu şirketi planlı uçuş yapıyor.

Ercan’a yönelik 2022’nin rakamları 2021 yılının Ocak-Kasım dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısında KKTC uyruklular hariç yüzde 167.3 oranında artış oldu.

TC uyruklularda yüzde 165.7, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 173.0 oranında bir artış gerçekleşti.

En çok hangi ülkelerden yolcu geldi

Türkiye hariç yurt dışından gelen yabancılar sıralamasında Rusya birinci olurken, ikinci sırada İran yer aldı.

Almanya listede üçüncü, İngiltere dördüncü olurken, Kazakistan altıncı, Pakistan yedinci sırada yer aldı. Ukrayna yedinci, Ürdün sekizinci, Fransa dokuzuncu olurken, ABD ise en çok yolcu gelen ülkeler arasında onuncu sıradaki yerini aldı.

Güneyi kurtaran İngilizler

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını ise 2022 yılında toplam 9,2 milyon yolcunun kullandığı belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, “Hermes Airports” şirketi yöneticilerinden Maria Kurupi, konuyla ilgili açıklamasında, bunun, pandemiden önceki 2019'da Güney Kıbrıs’taki havalimanlarındaki yolcu trafiğinin yüzde 82’sini teşkil ettiğini söyledi.

2022 yılında 50 havayolu şirketinin 38 ülkeye ve 140 destinasyona sefer yaptığını dile getiren Kurupi, en popüler destinasyonların Birleşik Krallık, Yunanistan, İsrail, Almanya, Polonya, Avusturya, İsveç, İtalya, Macaristan ve Romanya olduğunu sözlerine ekledi.