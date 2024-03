En fazla artış gıdada

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Türkiye’de 2 aylık enflasyon oranının yüzde 11.53, KKTC’de ise 8.60 olduğunu söyledi.

Uluçay, her iki ülkede de en fazla artışın gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yaşandığına işaret etti.

Uluçay, 2019’da KKTC’de enflasyon oranının yüzde 11.66, Türkiye’de 11.84, 2020’de KKTC’de yüzde 15 03, Türkiye’de 14,6, 2021’de KKTC’de yüzde 46.09, Türkiye’de 36.08, 2022’de KKTC’de yüzde 94.51, Türkiye’de yüzde 64.27 ve 2023’de KKTC’de yüzde 81.22, Türkiye’de 61.53 olduğunu söyledi.

Meclis toplantısında konuşan Uluçay, özellikle 2021, 2022 ve 2023’te her iki ülkenin enflasyon oranının arttığını ve farklılaştığını belirtti.

Uluçay, “KKTC’de insanların satın alma gücü her geçen gün aşağıya gidiyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon sarmalı bizi derinden etkiliyor. Ülkenin bu sarmaldan kurtulabilmesi için çalışmalara aynı şekilde değil, farklı odaklarla devam etmeliyiz” dedi.

Uluçay, Güney Kıbrıs’ta yapılan bir çalışmaya işaret ederek, et fiyatlarında yüzde 7,8’lik, sebze ve meyve fiyatlarında yaklaşık yüzde 25’lik düşüş olduğunu söyleyerek “Bizim ülkemizde böyle tespitler yok” dedi.

Teberrüken Uluçay, Güney Kıbrıs'ta yapılan bir ankete de dikkat çekerek, “ülkenin en büyük sorunun” enflasyon ve pahalılık olarak ifade edildiğin, ön plana çıkarılan sorunların adayı bütün olarak etkilediğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 10:02