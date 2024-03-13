‘Bataklık oluştu’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) bünyesinde Tıp Fakültesi açılması için 8 bin dolar ‘bahşiş’ almakla suçlanan YÖDAK eski başkan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler dün teminatla serbest bırakıldıktan sonra basına önemli açıklamalarda bulundu.

Hasgüler “Baktılar binlerce sahte diploma satılmış, bir bataklık oluşmuş ve okul diploma mezarlığına dönüşmüş, bizi çıkış bileti olarak kullandılar” dedi.

“Bu ülkede her şeyin çivisi çıkmış” ifadesini kullanan Hasgüler, olayın derin boyutunda Kıbrıs sorununun gizli olduğunu ima etti.

Hasgüler, bir dönüşüm süreci yaşandığını, üniversitelerin 3’te 2’sinin faaliyetlerini sonlandıracağını iddia etti ve şunları söyledi:

“Bizden önce eczacılar ve doktorlar gündeme geldi, seçe seçe suçlamalar yapıldı. Muhalefet de seçe seçe muhalefet yapıyor. Yargımız ve polisimiz de seçe seçe ithamlarda bulunuyor. Buna bakıldığında bizim de nereye gittiğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte daha farklı olaylar olacaktır. Burada bu dönüşüm hazırlığı var, bunun adımları atılıyor. Uyanık olmamız lazım. Kıbrıs meselesiyle ilgili bir hazırlık vardır. Üniversite sayısını ülke genelinde 6 buçuğa indirecekler ve güneyle farklı bir anlaşma yapacaklar.

Zaten Güzelyurt verilecek topraklardan biri. Oradaki üniversite faaliyetlerini sonlandırmak istiyorlar.

Ülkedeki yabancıları da ayıklıyorlar. Hepsi dönüşüm hazırlığıdır.”

“Bizi hedef yaptılar”

Hasgüler, yapılmak istenen dönüşüm sürecinde hedef yapıldıklarını ifade etti. Hasgüler, şöyle devam etti:

“Diploma mezarlığından çıkmak için bizi bilet olarak kullananlara gününü göstereceğiz. Kaç kişi sahte diplomayla yükseldi, bunları açıklayacaklar mı?

Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Sahte diploma sayısını dahi bilmiyorlar. Çok sayıda üniversite sahte diploma vermiş olabilir. Üniversite adası olacakken üniversite çöplüğüne döndük.

Ayrıca ülkeye siyaseten artı değer yaratacak hiçbir siyasi parti yoktur.”

Hasgüler, insanlık onurunu inciten bu ithamların tamamını reddettiğini söyledi.

Polisin çelişkili ifadeleri olduğunu, ilk duruşmada 4 bin dolardan daha sonra 8 bin dolardan bahsedildiğini ifade eden Mehmet Hasgüler, kendilerine kimin para verdiğinin söylenemediğini kaydetti.

Söz konusu üniversite için bahsi geçen kararın YÖDAK'ta oybirliği ile alındığını beliren Hasgüler, "İltimas karşılığı ödül almak" diye açıklanan suçlamayı kesinlikle reddettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 09:50