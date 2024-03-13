Duygusal anlar yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) meydana gelen “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalıyla ilgili geçtiğimiz Cuma akşamı tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler dün mahkemeye çıkarıldı.

Avcı ile Hasgüler 50’şer bin liralık nakit teminatla serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlılar için ikişer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola giderek imza atma şartları da konuldu.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar ileriye yargılanmak üzere serbest kaldı. Serbest kalan zanlılar aileleriyle kucaklaşarak, özgürlüğünü kutlarken, Avcı, “Başımız dik, alnımız ak ”şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

Neler yaşandı

Avcı ile Hasgüler, geçtiğimiz Cuma akşamı soruşturma kapsamında tutuklandı. Avcı polise ifade verirken, fenalaşarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasgüler cumartesi günü mahkemeye çıkarılırken, Avcı’nın doktoru duruşmaya getirildi.

Doktoru Avcı’nın anjiyo olması gerektiğini, mahkemeye gelmesinin uygun olmadığını belirterek, rapor sundu.

Mahkeme Avcı’nın gıyabında her iki zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde anjiyo olan Avcı önceki gün öğlen saatlerinde polis hücresine konuldu. Avcı ile Hasgüler, 3 günlük tutukluluk süresinin dolması üzerine dün sabah teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 2021 - 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, 2023 Mart ayı içerisinde YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve o dönem YÖDAK Başkan yardımcısı olan Mehmet Hasgüler’in görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle üniversite tarafından açılacak olan Tıp Fakültesinin işlemlerini hızlandırılması için Avcı’ya iki seferde toplam 10 bin dolar, Hasgüler’e 8 bin dolar rüşvet verildiğini açıkladı. Polis yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun toplantı gündeminde Tıp Fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığını ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Kanıtlar bulundu

Polis, 3 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Başkanı Turgay Avcı Tıp Fakültesi 5000 Amerikan dolar’, 7 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Tıp Fakültesi Turgay Avcı 5000 Amerikan doları’ ve 7 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Tıp Fakültesi ‘Hasgü’ 4000 Amerikan doları’ yazıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, üniversiteden Tıp Fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, Tıp fakültesi dosyasının, yine YÖDAK’tan temin edilen gündem ve kararlar dosyalarının incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti. Polis, 8 Mart 2024 tarihinde zanlıların tutuklandığını aynı gün cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Kişi başı 50 bin TL

Polis, savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine soruşturma kapsamında para verildiğini teyit edici 17 ifade alındığını söyledi.

Polis, Boşnak’ın bir başka sorusu üzerine tutuklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Avcı’ya anjiyo yapıldığını ve 11 Mart tarihinde ve öğlen saatlerinde polis hücresine konulduğunu belirtti. Polis, her iki zanlının da aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatları, teminat talebine itiraz etmezken, tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Suçlamalar nedir?

Teminatla serbest kalan zanlılar İrtikap, Görevin Yerine Getirilmesi Karşılığında Para (Ödül) Kabul Edilmesi, Kamu Hizmetinde Görevli Kişinin İltimas Karşılığında Para (Ödül) Alması ve Suç Gelirini Aklama suçlarından yargılanacaklar.

