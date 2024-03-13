Garip bir çelişki

Suna ERDEN

Lefkoşa’da işletmeciliğini yaptığı dövme salonunda sadece hekimlerin kullanmakla yetkili olduğu iddia edilen lazer cihazıyla işlem yaparak, 25 yaşındaki G.A.’nın bileğinde ikinci derecede yanık oluşmasına neden olan Aykut Güçveren dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının cihazı aldığı kozmetik firmasının yetkililerinden ifade alındığı açıklandı. Firma yetkililerinin Sağlık Bakanlığının ‘tıbbi cihaz değildir’ onayıyla aleti ithal ettiklerini ve sattıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan Tabipler Birliği’nin ise cihazın sadece hekimler tarafından kullanılabileceğine dair görüş verdiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Aykut Güçveren’in Lefkoşa’da işletmeciliğini yaptığı Aykut Tattoo isimli iş yerine, müşteri olarak gelen G.A.’nın sağ el bileği üzerinde bulunan dövmeyi silmek için tabip olmadığı halde hekim gibi Q-Switch marka lazer cihazı ile işlem yaptığını ve Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının, yaptığı işlemle G.A.’nın sağ el bileği üzerinde 2. derecede yanık oluşmasına neden olduğunu aktardı. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Tabipler Birliğinden görüş alındığını ve söz konusu cihazı kullanma yetkisinin hekim olanlara verildiğini belirtti.

Polis memuru, ayrıca birlikten alınan bilgide söz konusu cihazların ülkeye getirilebilmesi için kendilerinden onay alındığını ancak söz konusu cihazın yapılan kontrolünde kaydının bulunmadığını aktardı.

Eğitim aldığını öne sürdü

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde G.A.’nın doktor kontrolünden geçirildiğini ve ikinci derece yanık olduğuna dair sözlü beyan temin ettiklerini ancak raporun henüz hazırlanmadığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında cihazı kullanmak için kısa bir eğitim aldığını ve sertifikasının olduğunu söylediğini, bu konunun da araştırılacağını açıkladı.

Polis, bu kapsamda zanlıya eğitim veren şahsın ifadesinin alınacağını belirtti.

Evraklar incelenecek

Polis, zanlının cihazı Moddo isimli kozmetik firmasından aldığını söylemesi üzerine iş yerinden araştırma yapıldığını belirtti. Polis, firma yetkililerinin cihazı talep üzerine yurt dışından getirdiklerini, sertifikasının Sağlık Bakanlığına götürüldüğünü, aletin tıbbi kapsam dışı olduğuna dair mühür vurulduğunu, o belge ile de gümrükten geçirildiğini söylediklerini aktardı. Polis, firma yetkililerinin cihazın 2022 Mart ayında da zanlıya satıldığını söylediklerini aktardı.

Polis, Moddo isimli iş yeri yetkililerinin beyanı üzerine evrakları incelemek üzere emare alacaklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cihazın tıbbi cihaz olup olmadığının araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

