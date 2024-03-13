Yaprak dökümü yaşanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Zorlu Töre başkanlığında dün 12.15’te denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Çam kese böceği örneği ve devletin getirildiği durum” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkede beş yıldır çam kese böceği mücadelesi yürütülmediğini söyleyen Şahali, kendi hükümet dönemlerinden bu yana bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Çam kese böceğinin ağaçların kurumasına neden olacak ortamı yarattığını dile getiren Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti.

Narenciyedeki sorunlara da işaret eden Şahali, "Mandorayı mahvettiniz sıra valensiyada" dedi ve bu konuda cumartesi günü Güzelyurt’ta yürüyüş yapılacağını dile getirdi.

Şahiner: Böyle giderse

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Tarımsal üretimde yaprak dökümü” konulu güncel konuşma yaptı.

Üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini anlatan Şahiner, böyle giderse Tarım Bakanlığının ilgileneceği bir alan kalmayacağından bu bakanlığın “İthalat ve Tedarik Bakanlığına” dönüşeceğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu sektörlerde kalmanın akıl kârı olmaktan çıktığını söyleyen Şahiner, öte yandan şaibeli mal alımlarına gidildiğini kaydetti.

Şahiner, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğu halde gerekli adımların atılmadığını da ifade etti.

Son 10 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığını söyleyen Şahiner, hangi noktada olunduğunun anlaşılabilmesi için adadaki baraj doluluk rakamlarına dair bilgiler aktardı.

Birim su maliyetinin, elektrik maliyetleriyle birlikte artacağını ifade eden Şahiner, bunun da üretime ciddi zarar vereceğini kaydetti.

Narenciyedeki sorunlara da değinen Şahiner, üreticinin bu sorunların önümüzdeki dönem yaşanmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmek istediğini ifade etti. Şahiner, seneye bu konuda ne yapılacağını bu sezon bitmeden kesinleştirmek gerektiğini vurguladı.

Sıkmanın bir çözüm olmadığını, pazarda sunulacak ürüne göre çok düşük bir gelir getirdiğini dile getiren Şahali, gelecek rakamın girdi ve üretim maliyetlerinin altında kalacak gibi göründüğünü belirtti.

Ürünün yurt dışı pazarında satılmasının bir yolunu bulmak gerektiğini ifade eden Şahiner, ürünlerin gemiyle katma değeri daha yüksek olan pazarlara götürülmesi gerektiğini anlattı, aksi halde narenciye bahçelerinin beton haline geleceğini belirtti.

Çavuş: Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun yok

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeşillenme hastalığı ve vektör böcek konusunda her ülkenin kendi kuralları olduğunu söyledi.

Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun olmadığını, Irak ve Azerbaycan’da bir sorun yaşanmadığını dile getiren Çavuş, piyasa değişkenliğine işaret ederek, 10 gün içinde ürün fiyatlarının nasıl hızlı değiştiğini anlattı.

Bu nedenle dünya piyasalarını sürekli takip ettiklerini hem pazar bulunması hem de transit geçişler için ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Çavuş, ihracatın hızlandırıldığını belirtti.

Milletvekillerinin kaygılarını ve çözüm önerilerini dikkate alarak ilerlediklerini belirten Çavuş, gerek narenciyede gerek diğer üretimlerde Yeşil Hat Tüzüğü’nden aktif şekilde yararlandıklarını söyledi.

Güzelyurt konusunda kendilerinin de kaygı taşıdığını dile getiren Çavuş, biz de göreve geldiğimiz günden veri gerek bütçe olarak gerek yatırımlarla ilgili Güzelyurt’a ciddi kaynak ayırdık dedi.

40 bin tonluk bir depo inşa etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Kelle, önceden yapılması gereken bu çalışmanın yapılmamış olmasının da şu anki durumu zorlaştırdığını anlattı.

Sıkma kapasitesinin de artırılacağını dile getiren Çavuş, sadece konsantre olarak değil meyve suyu olarak da ürünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.



Hamzaoğulları: Stabil para birimine geçilmeli

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın, “Kamu Taşımacılığı” konulu güncel konuşmasına narenciyede yaşanan sorunlara değinerek başladı.

Hamzaoğulları, mandorada 5.5 TL olarak belirlenen fiyatın döviz bazında kaybettiği değere işaret ederek, stabil para birimine geçmenin aciliyetini dile getirdi. Hamzaoğulları, 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin müzakerelerin başlaması için adım atacağını ve dövizdeki rakamların daha da yükseleceğini savundu.

Okullarda eylül ayında başlayan taşımacılıkta sözleşme imzalanmamasından dolayı her taşımacının 80 bin Tl civarı kaybı olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, yetkililerin taşımacılık alanında var olan 2 birliğe de danışmadan adım atmasını eleştirdi.

Hamzaoğulları, taksicilerin yaşadıklarına da örnek vererek, kaçak taşımacılığın önüne geçilmediği sürece taksicilerin sorunlarının çözülemeyeceğini belirtti. Hamzaoğulları, kaçak taşımacılığın caydırıcı cezalarla kısa sürede önlenebileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs'ta T izinlerinin hangi kriterlerle nasıl verildiğini anlatan Hamzaoğulları, toplu taşımacılığın da nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili örnekli öneriler verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hamzaoğulları’nın "31 Mart’tan sonra müzakerelerin başlayacağı” iddiasına değinerek, Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istemesini yerel seçimlerin bitişine bağlamanın hata olduğunu söyledi.



Barçın, uzmanların durumuna dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Uzman askerlerin yaşadığı mağduriyetler ve sorunlara duyarsız kalan bakanlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın konuşmasına geçmeden, Meclis sıralarının boş olmasını, konuşmasına ve sorularına cevap vermesi gereken bakanların salonda olmamasını eleştirdi.

Kendisinin askerlik yapmış biri olarak, uzman askerlerin nasıl bir efor ve emek ortaya koyarak görev ifa ettiğini bilfiil bildiğini dile getiren Barçın, CTP olarak vicdani ret konusunda ortaya koydukları talebin hayata geçebilmesi adına uzman askerlerin sorunlarının çözülmesinin önemli olduğunu anlattı.

Kamuda “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarının daha düşük olduğunu ancak barem skalalarında yaşanan durum nedeniyle uzman askerlerde durumun tam tersi olduğunu belirten Barçın, uzman askerlerde eski personelin daha düşük aldığı bir durum söz konusu olduğunu anlattı.

Barçın, bu durumun sadece uzman askerlerde geçerli olduğuna işaret ederek, taleplerinin eski personelin baremlerinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Bunun ihtiyat sandığı ve kıdem tazminatı ödemelerinde de farklılık yaratan bir mağduriyet olduğunu dile getiren Barçın, bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce hayata geçmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu konuşmaların ardından dünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim 18 Mart Pazartesi saat 10.00’da olacak.