Motosiklet  sürücüsü ağır yaralandı

Ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen Tayfun Demirbilek, bu da yetmezmiş gibi trafik kurallarına uymayarak ve kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu.

Yönetimindeki araçla motosiklet sürücüne çarparak, ağır yaralanmasına yol açan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, kazanın 12 Mart 2014 tarihinde saat 00.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki UL 863 plakalı araçla dikkatsizce seyreden Tayfun Demirbilek’in Honda ışıklarına geldiği zaman trafik levha işaretlerine uymayarak, kırmızı ışık yandığı halde Sht. Mustafa Ruso Caddesine doğru dönüşe geçtiğini belirtti. Polis, sürücünün o esnada karşı istikamette Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde kavşağa yanaştığı zaman süratini indirmeden dikkatsizce seyreden Mustafa Dağlı yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletle çarptığını açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Dağlı’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgide sol ayağında kırık oluştuğunu, kazada başına almış olduğu darbeden dolayı beyin kanaması geçirmesi riski bulunduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü öğrendiklerini açıkladı.

Polis, sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme ve dikkatsiz sürüş suçlarından dolayı hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

