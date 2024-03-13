Şehrin göbeğinde olmaz

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uygulamalı sürüş ehliyeti sınavları şehir içlerindeki alanlarda yapılıyor. Motor ehliyeti sınavı Lefkoşa’da bulunan Atatürk Spor Kompleksinde, otobüs ve kamyon ehliyeti sınavı Ortaköy’de bir bölgede, salon araç ehliyet sınavı ise trafiğin en yoğun olduğu eski Kıbrıs Türk Havayolları binasının arka kısmında yapılıyor. İş ve okul çıkış saatlerine de denk gelen uygulamalı sınavlar, şehir içi trafiğinin daha da yoğunlaşmasına neden olurken, sürücü adaylarını da zora sokuyor. Trafik eğitmeni Cemal Sunar, uygulamalı ehliyet sınavlarının trafiğin yoğun olmadığı alanlarda yapılması gerektiğini belirterek, şehir içlerinde sürüş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Öneride bulundu

Trafik eğitmeni Cemal Sunar, Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde TIR parkı olarak kullanılmak amacıyla yapılan otopark içerisinde trafik eğitimi verilebileceğini ifade etti. Söz konusu yeri Alayköy Belediyesi’nden alan Cemal Sunar, Kuzey Kıbrıs Sürücü Standartları Trafik Eğitim Kurumu’nu oluşturduğunu ifade ederek, boş olan TIR parkı içerisinde eğitim verilebilmesi için proje hazırladığını söyledi. Sunar, sürücü okullarının özel bir mülk içerisinde konuşlandığını ve buradan eğitim veya sınava çıktıklarını ifade etti.

Şoför okullarının yıllardır daha düzgün bir yere geçmeleri için Ulaştırma Bakanlığına çağrı yaptıklarını söyleyen Sunar, ancak cevap alamadıklarını kaydetti. Öğretmenlerin de müfettişlerin de buradaki yoğun trafik sırasında eğitime veya sınava çıkmasının imkânsızlaştığını kaydeden Sunar, Trafik Eğitim Kurumunu oluşturdukları yere şoför okullarının taşınabileceğini ifade etti. Sunar şunları ifade etti:

“Bizim buradaki amacımız arzu eden şoför okulları eğitmenlerine ücretsiz eğitim sağlamak ve burada oluşturulacak parkurda şoför okullarından bir beklenti olmadan burayı kullanmalarını sağlamaktır. Bakanlığın buraya yapacağı bir ofisle müfettişlerin buraya gelmesi ile daha sağlıklı eğitim ve sınav ortamı yaratılabilecek.” Cemal Sunar, şoför okullarının eğitim yerlerinin de ehliyet sınavlarının da şehrin dışında bir yerde olmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

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Sunar, Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde TIR parkı olarak yapılan otopark içerisinde trafik eğitimi verilmesini önerdi

