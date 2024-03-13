Yargı acımadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs 2023 tarihinde, Mustafa Zorer isimli galeriyi kurşunlayan Ahmet Erişik, dün hakkındaki dava dün karara bağlandı. İskele’de oturumlarını sürdüren Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 4 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık Ahmet Erişik’in işlemiş olduğu suçun son yıllarda yaygınlaştığına vurgu yaptı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 27 Mayıs 2023 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Büyük Sanayi Bölgesi’nde gaaliyet gösteren, Mustafa Zorer Motors isimli galerinin, vitrin camı ile duvarına toplamda 2 el ateş ettiğini anımsattı. Yargıç, sanığın, mahkemedeki savunmasında, konu suçu H.Ş. isimli bir kişinin teşvik ve tehdidi ile yaptığını söylediğini de belirtti. Yargıç, sanığın, konu suçu, H.Ş.ile planlayarak işlediğinin anlaşıldığını, bunun da sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtirken, konu suçu tehdit altında işlemesinin de hafifletici neden olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Toplum endişe içinde

Sanığın işlemiş olduğu suçun son yıllarda yaygınlaştığına da dikkat çeken yargıç, bu tür suçların toplumda hoş karşılanmadığına ve büyük endişe yarattığını vurguladı. Toplumda endişe yaratan bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşmasının da mümkün olmadığına da dikkat çeken yargıç, kamu menfaati gereği sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.