banner564
banner622

Yargı acımadı

Gazimağusa’da Mustafa Zorer isimli galeriyi kurşunlayan Ahmet Erişik’e 4 yıl hapislik verildi

Yargı acımadı
banner598

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs 2023 tarihinde, Mustafa Zorer isimli galeriyi kurşunlayan Ahmet Erişik, dün hakkındaki dava dün karara bağlandı. İskele’de oturumlarını sürdüren Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 4 yıl hapse mahkum etti.  Mahkeme, sanık Ahmet Erişik’in işlemiş olduğu suçun son yıllarda yaygınlaştığına vurgu yaptı.
Kararı okuyan yargıç, sanığın 27 Mayıs 2023 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Büyük Sanayi Bölgesi’nde gaaliyet gösteren, Mustafa Zorer Motors isimli galerinin, vitrin camı ile duvarına toplamda 2 el ateş ettiğini anımsattı.  Yargıç, sanığın, mahkemedeki savunmasında, konu suçu H.Ş. isimli bir kişinin teşvik ve tehdidi ile yaptığını söylediğini de belirtti. Yargıç,  sanığın, konu suçu, H.Ş.ile  planlayarak işlediğinin anlaşıldığını, bunun da sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtirken, konu suçu tehdit altında işlemesinin de hafifletici neden olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Toplum endişe içinde
Sanığın işlemiş olduğu suçun son yıllarda yaygınlaştığına da dikkat çeken yargıç, bu tür suçların toplumda hoş karşılanmadığına ve büyük endişe yarattığını vurguladı. Toplumda endişe yaratan bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşmasının da mümkün olmadığına da dikkat çeken yargıç, kamu menfaati gereği sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı. 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Adil
Adil - 27 dakika Önce

Bu dağ ayısını bir de içeride si...nler bakalım nasıl olurmuş bu çirkeflik..Allah belalarını versin...

Ck
Ck - 1 dakika Önce

Az bile

SIRADAKİ HABER
Garip bir çelişki
Garip bir çelişki
  1. KIBRIS

banner471

banner473