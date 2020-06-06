Kuzey'de 157 Euro, güneyde 40 Euro

Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyindeki ehliyet fiyatları arasındaki korkunç fark sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kıbrıs İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı, işadamı Enver Mamülcü kuzeyde 10 yıllık bir ehliyetin Bin 195 lira (Yaklaşık 157 Euro) , güneyde ise 15 yıllık ehliyet fiyatının ise 40 Euro olduğunu belirterek bu durumu eleştirdi.

Mamülcü şöyle dedi:

“Seyrüsefer-Araç muayene-Ehliyet Ücretleri - Akaryakıt ücretleri Araç Gümrük ve Kayıt ücretleri bunlarında tablosunu eklersek Dünyanın en Lüks seyahat konforunda yaşamaktayız!!!

Bir ülkede vatandaşına verdiği hizmetin bu kadar pahalı ve kabul edilemez olması bunun yanında toplu taşıma eksikliklerinin yarattığı anomali vatandaşın haraç verir durumuna getirmiştir bu kadar verilen ücret hizmet olarak da gelmeyince üstelik tahsilatı yaparken bile vatandaşı insan yerine koymayan sisteme dur demek gerekir. Bu sadece maruz kaldığımız bir örnektir. Soyguncu kim diye bakarsanız çok da uzağa bakmanıza gerek yok.”

İngiltere’de daha da ucuz

Bu arada Diyalog muhabirinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü sürücülerden ehliyet parası alınmıyor.

Çok sayıda Kıbrıslının yaşadığı İngiltere’de ise 10 yıllık sürüş ehliyetinin fiyatı sadece 14 Sterlin, yani 120 TL civarı. Ayrıca İngiltere’de 70 yaş üstündeki vatandaşlardan ehliyet creti alınmıyor.