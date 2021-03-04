Ev eşyası ilk sırada

Türkiye’de enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, Şubat'ta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,91 arttığını belirtti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 15,61'e yükseldi.

Enflasyon oranı dün açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak sıralanıyor.