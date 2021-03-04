Önemli uyarılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) pandemi sürecinde “Güvenli turizm” için uyarılarda bulundu.

Açıklama yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı eğitmen Umut Kurşun pandemi dolayısıyla ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde iş sağlığı güvenliğinin, iş hijyeni önlemlerini alınmasının ve bunu ispatlayıcı belgesinin bulundurulmasının turistlerde güven tesisi için önemine işaret etti.

Dünya ile rekabet edebilmek için “güvenli turizm” sertifika programlarına hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Kurşun, turistik işletmelerinin açılıp, sıkı bir denetimle hijyen kriterleri için hazırlıklara başlaması gerektiğini söyledi.

Bu bağlamda sertifikasyon sürecini yönetecek bir personel görevlendirmesi gerektiğini anlatan Kurşun, gerekli protokollerin hazırlanması ve eğitim süreçlerinin tamamlanmasının önemine işaret etti.

Yolcu sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, tesislerde sağlık ve güvenlik önlemleri, ulaşım araçlarında alınan sağlık ve güvenlik önlemlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini anlatan Kurşun yaz sezonunun nasıl geçeceğinin bu konularda alınacak tedbirlere göre şekilleneceğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 12:10