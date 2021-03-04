Müfettiş gelmedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Engin Halkseven, Cumhurbaşkanı Tatar’a pandemi öncesinde üretilen yerli patatesin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatının yapıldığını, ancak pandemi sebep gösterilerek Avrupa Komisyonu’ndan bitki sağlık müfettişinin gelmemesi sonucunda ihracatın gerçekleşemediğini anlattı.

Halkseven, temassız ihracatın önünün açılması ve üreticilerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, özellikle Beyarmudu bölgesi, kırmızı köyler denilen Güney Mesarya köyleri ile batıda Doğancı ve bölgesinde üretilen patatesin başarılı bir yerli ürün olduğunu ve bu ürünün pazarlanabilme olanaklarının iyice araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında patates ürününün ihracatının da bir girişimin sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu girişimin sekteye uğramasının üzücü olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile ilişkilerin ticari anlamda güçlenmesi bağlamında girişimler yapılabileceğine ve patatesin İngiltere’ye ihracatı konusunda da girişim imkanlarının oluşabileceğine işaret etti.

Görüşmede Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

