“Lefkoşa’ya bomba düştü”

Yunan basınında yer alan Mısır Devlet Başkanı El Sisi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İsrail Başbakanı Netanyhu’nun EastMed doğal gaz boru hattının Kıbrıs’ı bypass ederek Mısır’dan geçmesi fikri üzerinde ciddiyetle çalıştığına dair haberin, Rum tarafında bomba etkisi yarattığı bildirildi.

Haravgi “Dörtlü İttifak Su Alıyor… EastMed Mısır’dan Geçecek!... Lefkoşa Miçotakis’in Yeni Fikrinden Rahatsız… Kıbrıs Kaybediyor, Jeopolitik Açıdan Mısır Kazanıyor” başlıklı manşet haberinde, To Vima isimli Yunan gazetesinde yayınlanan haberin “Lefkoşa’ya bomba gibi düştüğüne” dikkat çekti.

Habere göre To Vima, El Sisi, Miçotakis ve Netanyahu’nun, EastMed doğal gaz boru hattının “Kıbrıs sorunu ve Türkiye nedeniyle bela ve ağırlık olan Kıbrıs yerine Mısır’dan geçmesi” fikri üzerinde ciddiyetle çalıştığını” haber verdi.

Edindiği bilgilere dayanarak Rum Yönetiminin “ortaklarının, özellikle de Yunan Başbakanı’nın bu tavrından çok büyük rahatsızlık duyduğunu ve bu projenin güzergahında haberde ifade edilen değişikliğin söz konusu olduğunu yalanlamaya çalıştığını yazan gazete, uluslararası uzman diye nitelediği Haralambos Ellinas’ın da bu gazeteye “değişen bir şey yok, proje siyasi olmaya devam ediyor” yorumunda bulunduğunu aktardı.

Gazete To Vima’nın haberine dayanarak El Sisi’nin Miçotakis’e “çok ilgi çekici bir fikir sunduğunu ve ikilinin bu fikri teferruatıyla görüştüğünü, daha sonra Yunan Başbakan’ın bu fikri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya iletmeyi üstlendiğini yazdı.

Yeni güzergah

Habere göre El Sisi ve Miçotakis’in fikri, EastMed doğal gaz boru hattının güzergahının, Leviathan’dan başlayıp, Kıbrıs’tan geçmek yerine Mısır’a yönelecek şekilde değiştirilmesi, oradan da Mısır-Libya hattında karadan devam etmesi ve Mısır-Yunanistan MEB bölgesinden geçerek Girit’e ulaşmasıyla ilgili. Daha sonra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri ile Avrupa’ya iletilmek üzere gerek Dedeağaç’a gerek başka bir noktaya taşınacak.

Miçotakis’in son Güney Kıbrıs ve Kudüs ziyareti sırasında bu öneri/fikri Anastasiadis ve Netanyahu ile teferruatıyla görüşüldüğünü, konunun Anastasiadis-Netanyahu görüşmesinde de ele alındığını belirten gazete, bu istişarelerin ardından Mısır’dan geniş bir heyetin Kudüs’e gittiğini ve İsrail’den Mısır’a doğal gaz boru hattı ihtimaline dair haberler çıktığını hatırlattı.