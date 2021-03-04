Kuzeyde 27, Güneyde 323 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 38 test yapıldı; 22' si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları. 22 kişi ise yerel vaka olarak saptandı.

Vakalardan 9’unun Lefkoşa, 14’ünün Girne, 2’sinin ise Gazimağusa bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Ortaköy- 3, Marmara-1 , Sulariçi-3 , Haspolat-2

Girne: Girne Merkez -3, Dikmen - 4 , Ağırdağ -1 , Çatalköy-3 ,Alsancak- 3

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -1, Vadili -1

Son verilere göre 68’i pandemi hastanesinde, 339’u pandemi otellerinde, 1’I ise yoğun bakımda olmak üzere toplam 408 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Dünkü can kaybıyla birlikte Coronavirüs kaynaklı ölümlerse 24’e ulaşmış durumda.

Can kaybı 24 odu

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 84 yaşındaki F. D’nin 19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü, hasta diyabet ve tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

KKTC’de Covid-19’dan ölen hasta sayısı 24’e yükseldi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta da günlük Coronavirüs vakalarındaki artış eğilimi devam ediyor. Son 24 saatte 323 yeni Coronavirüs vakası daha saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan 33 bin 194 testten 323'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 35 bin 620'ye ulaştı.

Dün Coronavirüs sebepli can kaybı yaşanmadı, toplam can kayıpları 232'de kaldı. Dün itibarıyla tedavi görmekte olan hasta sayısı 89, durumu ciddi olanların sayısı da 22 olarak açıklandı.