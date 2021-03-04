Cenevre’ye hazırlık

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyeti dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisini (HP) ayrı ayrı ziyaret etti.

CTP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan görüşmede, beş artı BM toplantısı çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanmakta olan gelişmeler, AB’den aşı temini, İngiliz yurttaşlarının güneyden kuzeye geçişi konusunda yaşanması muhtemel sorunlar, hellim tescili ve hellim ile zeytinyağının Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ihracatı ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmede CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros, Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile Yerel Yönetimler Sekreteri Fikri Toros yer alırken, DİSİ’den Genel Başkan Averof Neofytou ve heyet üyeleri Charalambos Stavrides ile Giorgios Georgiou hazır bulundu.

Görüşmenin ardından iki parti lideri açıklama yaptı.

Erhürman: Yararlı bir görüşme oldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, DİSİ heyetine desantralize federasyon formülünde de federal devlet düzeyinde dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oy ilkelerinin vazgeçilmez olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Görüşmede aşılar konusunu da gündeme getirdiklerini dile getiren Erhürman, AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına ayrılması gereken kısmının şu ana kadar ciddi oranda bir eksiklikle kuzeye gönderildiğini ve DİSİ’nin bu konuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni uyarması gerektiği noktasındaki görüşlerini de paylaştıklarını belirtti.

İngilizlerin Kuzey Kıbrıs’a geçişleri…

Son günlerde gündeme gelen kuzeyde ikamet edenler ve Kıbrıslı Türk olup da KKTC vatandaşlığı taşımayanlar dahil İngiliz vatandaşlarının güneyden kuzeye geçişleri konusunda yaşanması muhtemel sorunları da Neofytou ve ekibiyle paylaştıklarını aktaran Erhürman, bu konuda da gerekli girişimlerin gecikmeksizin yapılmasının yaşamsallığını muhataplarına aktardıklarını belirtti.

HP: Diyalog sürecek

HP’den yapılan açıklamaya göre ise DİSİ heyeti ile yapılan görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay eşlik etti.

Görüşmede özellikle gayri resmi beşli toplantı öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iki partinin görüşleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güven yaratıcı önlemler konularına da değinildi, karşılıklı olarak beklentiler dile getirildi.

Toplantı sonrasında HP Genel Başkanı Özersay ve DİSİ Başkanı Neofitu kısa birer açıklama yaptı. Halkın Partisi ve DİSİ arasında temas ve diyaloğun bundan sonra da sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.