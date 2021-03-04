Türkiye'den 2 milyar 250 milyon TL ve 20 bin adet aşı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner arasında imzalanan ‘2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ gereğince Türkiye, bu yıl içinde KKTC’ye 2 milyar 250 milyon lira tutarında mali yardım yapacak. Söz konusu yardımın 800 milyon lirası cari bütçe için kullanılacak.

KKTC’ye 20 bin adet daha Sinovac aşısı hibe edeceklerini belirten Fuat Oktay, böylece miktarın 100 bine ulaştığını söyledi.

Oktay, nüfus oranına bakıldığı zaman KKTC’nin aşılama konusunda dünyanın en iyilerinden olduğuna dikkat çekti.

Protokol imzalandı

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü dün Ankara’da imzalandı. Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay: Bu yıl 2,5 milyar lira gönderiyoruz

Basın toplantısında konuşan Oktay, imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bugüne kadar KKTC ile yürütülen yakın temasların önemli bir çıktısı olduğunu belirti. Oktay, "İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz yatırımlardır. Amacımız KKTC'de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşma ile KKTC'ye bu yıl 2,5 milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altyapıyı güçlendirecek

Anlaşmanın temelini dayanışma, samimiyet ve kardeşliğin oluşturduğunun altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKTC'de topluma dokunan, aksayan yönleri dönüştüren ve sürdürülebilir özellikte pek çok alanda destekler sağlayacağız ve bu alanları da belirlemiş durumdayız. 2021 Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluşmaktadır. Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek fırsata çevirebileceğimiz faktörleri netleştirecektir.”

Bu hafta 20 bin doz aşı gönderilecek

Oktay, “Bu hafta 20 bin doz Covid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bin doza ulaşmış oluyor” dedi. Oktay, nüfus oranına bakıldığı zaman KKTC’nin aşılama konusunda dünyanın en iyilerinden olduğuna dikkat çekti.

Saner: Elimi çok güçlü kılacaktır

Başbakan Saner de KKTC olarak Anavatan ile her alanda işbirliğinde olduklarını belirtti.

Anavatanın KKTC’ye hep katkı yaptığını dile getirip teşekkür eden Saner, dünyadaki ülkelerin İMF’si olduğunu KKTC’nin de Anavatanı olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner, imzalanan protokol çerçevesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, protokol ile bütçe açığının da karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin destek sağlayacağını, bu çerçevede 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını söyledi.

Başta bölünmüş yollar olmak üzere toplamda 322 kilometrelik yolların 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye katkıları ile yapılacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Saner, şöyle devam etti:

“Tüm bunların yanında tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaşması, Anavatanda ürün alım garantisi verilmesi konusunda atacağınız adımlar bizim için çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi burada da yanımızda olduğunuzu toplantıda hissetmek benim ülkeye geri dönerken elimi çok güçlü kılacaktır.”

KKTC aşısız kalmayacak

Bunun yanında Covid-19’un getirdiği ekonomik daralmayı KKTC olarak Türkiye Cumhuriyetinin her konuda olduğu gibi bu alanda da verdiği aşı desteğiyle aşacaklarına inanç belirten Saner, 20 bin aşının daha gönderilmesiyle sayının 100 bine ulaşmış olacağına, bu rakamın da güney ile kıyaslandığında çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti.

Saner, bunun da KKTC için rekabet edebilirlik açısından çok önemli olduğunu kaydetti, Anavatana teşekkür etti.

İhtiyacın daha fazla olduğunu ancak aşıyla ulaşmadaki zorluğun ortada olduğunu ifade eden Saner, “KKTC aşısız kalmayacaktır” sözünün kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda ekonominin ayağa kaldırılması için aşının önemini iyi bildiklerini ve aşı planlamasını sürdürdüklerini ifade eden Başbakan Saner, aşı desteğinin yadsınamayacağını vurguladı, her türlü destek için Anavatan Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirtti.Saner, Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu

Bu arada Başbakan Ersan Saner, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başbakan Saner, Ankara temaslarına devam ediyor. Saner’e TBMM ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Başbakan Saner ile TBMM Başkanı Şentop, ekipleriyle birlikte ziyaret anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 12:06