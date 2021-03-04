‘BM de yeni  fikirlere açık’

Arzu KÖPRÜLÜ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de Nisan sonunda gerçekleştirilecek Kıbrıs konusundaki gayriresmi 5+1 konferans öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki, 5+1’den sonuç çıkmaması halinde Kıbrıs Türk tarafı açısından kaybedecek bir şeyi olmadığını yineleyerek, yaptıkları atılımlarla KKTC’yi ihya etmenin çok da uzak olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısa süre önce KKTC’nin her alanda yanlarında olduklarını ve yeni atılımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladığına dikkat çekti.

Tatar, ulusal mücadelelerin kolay çözülmediğini Cenevre’den ne sonuç çıkarsa çıksın kendilerinin dik duruşlarını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le, pazartesi günü de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşeceğini, ardından da tüm siyasi partilerle tek tek biraraya geleceğini, Cenevre’ye gitmeden önce ve sonrasında da Meclis’e giderek bilgi vereceğini söyledi.

"Bir anlayışın tükendiğini anlatma fırsatı”

Nisan sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 konferansa davet aldıklarını ve katılacaklarına dair cevaplarını ilettiklerini söyleyen Tatar, herkesin farklı fikirleri olabileceğini ancak kendileri için bu toplantının öneminin yıllardır tartışılan federal temelde bir anlayışın tükendiğini anlatma fırsatı yakalamaları olduğunu vurguladı.

Tatar, bunun en iyi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bilindiğini çünkü bu görüşmelerin BM’nin iyi niyet misyonuyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, bu konunun dünyanın gündemine Annan Planı’yla oturduğunu belirtti.

Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkının büyük bir fedakarlık, özveri göstererek referandumda evet dediğini ve tabuları yıktığını hatırlatan Tatar, “karşı taraf hayır dedi ve AB’ye alınmak suretiyle ödüllendirildi, konu daha da karmaşık hale geldi” dedi.

“Süreç artık farklı olacak”

Crans Montana’da da federal temelli bir anlaşma için çok çalışıldığını, ilk kez 5’li bir masada ciddi meselelerin konuşulduğunu ve “burası son şans, son denemedir” dendiğini, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da "bizim neslimizin son denemesidir" dediğini ancak sonuca ulaşılamadığını hatırlatan Tatar, “bu saatten sonra eğer bir süreç başlayacaksa bu defa farklı olacak” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin de bu bakış açılarını olumlu bulduğunu “evet BM Güvenlik Konseyi kararı vardır fakat bu toplantıda yeni fikirlere de açığım” dediğini anımsatan Tatar, fikirlerine muhalif olanlara da cevabının bu olduğunu belirtti.

Devlet yapısının tüm kurumlarıyla mevcut olduğunu, KKTC’nin belki siyasi anlamda Türkiye dışında tanınmadığını "gerçi zaten öyle bir çalışma da yapılmadığını" dile getiren Tatar, KKTC’nin 100’den fazla ülke ile gerek ticari gerek ise eğitim alanında münasebeti olduğuna işaret etti.

İki Devletliliğin altında ne var diye sorulduğunda, “halkım var devletim var mücadelem var karşı taraftan iyi niyet görmediğimiz için tüketilmiş federal fırsatların kaçırılması var” denilebileceğini ifade eden Tatar, tüm bunların birleşmesiyle güçlü bir pozisyon çıktığını çünkü başka bir yol olmadığını söyledi.

“Kıbrıs da Doğu Akdeniz de aynı değil”

Artık Kıbrıs’ın da Doğu Akdeniz’in de aynı olmadığını şartların çok değiştiğini, beklenenin kendi önerilerinde yer verdiği kriterlere evrildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “uzun vadeli iyi niyete dayalı sürdürülebilir bir anlaşma istiyorsanız bunun gerçeklere dayalı olması lazım. Kıbrıs’ın gerçekleri de bellidir” dedi.