Ercan’dan çıkıp gitti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Faylalı (53) cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli delillere ulaşıldı.

Polis, MOBESE kameralarını inceleyerek, şu an Türkiye’de tutuklu bulunan Mustafa Söylemez’in olay yerinde olduğunu, cinayetin ardından Girne’den Doğanköy’e istikametine doğru kaçtığını, bu esnada montunu ve ayakkabını değiştirdiğini belirledi.

Dere yatağına alınan mont ve ayakkabıları bulan polis, DNA incelemesi için emare aldı. Polis, ayrıca olayda kullanılan 4 aracı da bulurken, iki araç ve iki şahsın arandığını açıkladı.

Bu arada Mustafa Söylemez’in cinayetten 10 saat sonra saat 04.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığı öne sürüldü.

Soruşturmanın Türkiye ayağında ise bir kişi daha tutuklanırken, Mustafa Söylemez’in abisi Faysal Söylemez dün mahkemeye çıkarılarak, gözaltı süresi uzatıldı.

Detaylar yeniden aktarıldı

Cinayet soruşturmasını yürüten Polis Müfettişi Murat Bayram, Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını yineledi.

Polis, geniş çaplı soruşturma sonucu tespit edilen zanlıların Alsancak' ta gerçekleştirilen operasyonda kaldıkları evde makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların kaldığı evde yapılan aramada küvetin altında naylonla sarılı 9 mm tabanca ve 15 mermi bulunduğunu yineledi.

Zanlılardan Sarı'nın gönüllü ifade verdiğini; Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıklarını itiraf ettiğini belirten polis, Alsancak’taki evi Türkiye'de mesele ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Söylemez'in kiraladığı beyanında bulunduklarını açıkladı.

Polis Müfettişi Murat Bayram, yapılan araştırmalar sonucu zanlıların başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını belirlediklerini söyledi. Polis, sahte ehliyetleri zanlı Musa Çiçek'in temin ettiğini ifade etti.

Bayram, 13 Şubat tarihinde Çatalköy’de olay yerine yaklaşık bir kilometre yakınlıktaki dere yatağında iki adet kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulduğunu belirtti. Polis, balistik inceleme sonucu silahların cinayette kullanıldığının belirlendiğini ifade etti.

Silah Ankara’da kullanıldı

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde Sarı ve Çiçek'in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara'da silahla yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti.

Bayram, 300’den fazla şahsı sorguladıklarını, 100’e yakın ifade temin edildiğini açıkladı.

Polis, temin edilen 80 güvenlik kamerasının incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

MOBESE incelemelerinde olayda kullanılan 4 aracın tespit edilerek emare alındığını belirten Bayram, 2 aracın daha olduğunun ve söz konusu araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bayram, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha arandığını söyledi.

DNA analizleri yapılacak

Zanlı Veysel Sarı'nın ifadesi ışığında Türkiye’de bir kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını belirten Bayram, Türkiye’de tutuklu sayısının 6'ya ulaştığını belirtti.

Bayram, zanlılar Sarı ve Çiçek'in parmak izi ile kıyafetlerinin DNA, barut izi ve swap incelemeleri için Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

Bayram, Türkiye’de cinayetle ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabıları attığını tespit ettiklerini belirtti.

Bayram, mont ve ayakkabılarda barut artığı ile gerekli DNA analizlerin yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bayram zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Faysal Söylemez’e ek gözaltı

Bu arada Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in Ağabeyi Faysal Söylemez ve Cengiz Şener dün İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların gözaltı süresi uzatılırken, toplam 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.