Muhtarlar konuşuyor

Ömer KADİROĞLU, Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog, ‘KKTC’de en güvenilir kurumlar hangileridir ve en güvenilir kişiler kimlerdir?’ sorularını yanıtlayan 150 muhtarın görüşlerine yer vermeye devam ediyor. En güvenilir kurumlar hangileridir? sorusuna sırayla asker, Diyalog Medya, polis, en güvenilir kişiler kimlerdir? sorusuna ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan şeklinde cevap veren muhtarların görüşleri şöyle;

Ahmet Onbaşı (Değirmenlik Beyköy Muhtarı)

“KKTC’de güvenebileceğimiz pek fazla kurum kalmadı. Şu an için sadede asker ve polis teşkilatına güven duyuyorum. Ülkede güven duyduğum iki isim var. Bunlardan biri Tacan Reynar diğeri ise siyasi görüşüm partisinden olmasa da Tufan Erhürman’dır.”

Mustafa Metin Bıçkıcıoğlu (Lefkoşa Yenişehir Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de polis, asker ve yargı dışında güvenecek herhangi bir kurum kalmadı. Yaşananlar ortada bu nedenle toplumun aslında güveni sarsılıyor. Bu ülkede söylemleri, eleştirileri, önerileri ile güvendiğim tek bir isim var o da Reşat Akar’dır.”

Ayşen Hamitoğlu (Lefkoşa Yenicami Muhtarı)

“KKTC’de en çok güvendiğim ilk üç isim Ahmet Savaşan, Olgun Amcaoğlu, Mustafa Akıncı’dır. Özellikle Mustafa Akıncı gibi efendi, dürüst, fedakâr ve iyi bir cumhurbaşkanı bir daha göremem herhalde. KKTC’de güvendiğim özel ve kamu kurumları arasında ise Cumhurbaşkanlığı, polis ve askerimiz vardır.”

Mustafa Mesutoğlu (Lefkoşa Selimiye Muhtarı)

“Bu dönemde tek kalan yargı ve polistir. Ben şu an için sadece polis ve yargıya güveniyor sadece bu iki kuruma güvenim kaldı. Bizi yönetenler yüzünden pek kimseye güvenmiyoruz. Yaşanan siyasi gelişmeler bütün güvenimizi sarsıyor. Bu toplum bu yaşananlara layık değildir. Suç oranları artıyor ve kimse bununla ilgilenmediği için kimseye güven kaybı yaşıyoruz.”

Faik Taşel (Lefkoşa Ortaköy Muhtarı)

“KKTC’de güven duyduğum özel ve kamu kurumları arasında asker, yargı ve meclis vardır. Yine bu ülkede güven duyduğum kişiler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Avukat Tevfik Mut ve Diyalog Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar vardır. Özellikle Reşat Akar söylemleri, eleştirileri ve sorunlara çözüm önerileri ile ön plana çıkıyor. Her gün kaçırmadan programını izliyoruz.”

Ahmet Yürüker (Lefkoşa Marmara Muhtarı)

“KKTC’de bana en çok güven veren özel ve kamu kurumlarının başında Diyalog Gazetesi, Polis Teşkilatı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığındır. Ülkede en çok güven duyduğum isimler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Polis teşkilatının Adli Şube sorumlusu Rüstem beydir.”

Mehmet Ali Sinanoğlu (İplik Pazarı Muhtarı)

“Şu anda asker, yargı ve Devlet Hastanesi onkoloji servisi dışında hiçbir kurum ve kuruluşa güvenim yoktur. Ben yaşamım boyunca sırtımı duvara yasladım ve kişi olarak da kimseye güvenmiyorum. En sevdiğin en güvendiğin insan bile seni yarı yolda bırakabiliyor.”

Ali Sarı (Lefkoşa Arabahmet Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de Resmi kurum ve özel kurumlar arasında en fazla Diyalog Medya Gurubu askerimiz ve polis teşkilatı en fazla güven duyduğum kurumlardır. Yine ülkemizde en fazla güven duyduğum isimlerin ilk üçü Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır.”

Mesut Kazık (Haydarpaşa Mahalle Muhtarı)

“Bu ülkede resmi ve özel kurumlar arasında yalnızca Diyalog Medya Gurubuna güven duyuyorum çünkü onların yaptığı yayınlar, paylaşımlar ve bilgilendirmeler hiçbir kurum tarafından yapılmıyor. Öte yandan ülkede güven duyduğum iki isim var. Güvendiğim isimlerden biri Reşat Akar diğeri ise kendimdir. Ülke insanlarında ne yazık ki yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle pek güven kalmadı.”

Musa Suiçmez (Lefkoşa Bölgesi Muhtarlar Birliği Başkanı)

“Ülkede güvendiğim kurumlar arasında ilk üç sırada asker, polis ve Diyalog Medya bulunuyor. Güvendiğim üç isim ise Gazeteci Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dır.”

Nurettin Salcı (Alsancak Çağlayan Mahallesi Muhtarı)

“Kimseye güven kalmadı ama yine de en çok güven duyduğum kurumlar arasında yargı ilk sırada gelmekte. İkinci sırada polis üçüncü sırada ise medya kurumları en çok güvendiğim kurumlar arasında. Annem, eşim ve çocuklarım. Bunların dışında güven duyarak ismini sayabileceğim biri yok maalesef. Siyasete ise güven hiç kalmadı. Ama Reşat Akar, yargıda Narin Ferdi Şefik ve muhalefetten de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a her şeye rağmen güveniyorum. ”

Soner Cangil (Alsancak Yayla Muhtarı)

“Güvendiğim resmi de özel de hiçbir kurum yok. Siyasilere güven hiç kalmadı. Güvendiğim isimler arasında ise Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman var.”

Uğur Dereliköylü (Akçay Köyü Muhtarı)

“Diyalog Medya, polis, yargı güven duyduğumuz kurumlarımızdır. İsim verecek olursam Reşat Akar, iş adamı Ömer Şan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve kendime güveniyorum. ”

Besim Tarancı (Alsancak Yeşilova Muhtarı)

“Güven duyduğum 3 kurum arasında medya kurumları, asker ve polis var. Güven duyduğum isimler ise Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay.”

Yalçın Kaya (Alsancak Yeşiltepe Muhtarı)

“Güven duyduğum resmi kurumlar asker, yargı ve polistir. İsimler arasında ise Bakan Olgun Amcaoğlu, Gazeteci Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu ve Polis genel müdürü Ahmet Soyalan’ı sayabilirim.”

Yusuf Sipahi (Çatalköy Çatalköy Muhtarı

“Güvendiğim 3 kurum asker, yargı ve polistir. İsim olarak ise size birini söyleyemeyeceğim çünkü bizi öyle bir duruma getirdiler ki kimseye güven kalmadı. Hiç kimseye güvenmiyorum.”

Ali Kinsiz (Dikmen Akçiçek Muhtarı )

“Güvendiğim üç resmi kurum var. Bunlar İçişleri Bakanlığı, asker ve polis. İsim olarak ise Gazeteci Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler diyebilirim.”

Mustafa Uzun (Girne Ozanköy Muhtarı )

“Polis, İçişleri Bakanlığı ve askere güveniyorum kurum olarak. İsim olarak ise güvendiğim 3 kişi Gazeteci Serhat İncirli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’dır.”

Ömer Tabur (Lapta Alemdağ Muhtarı)

“Güvendiğim 3 kurum meclis, sendikalar ve polis örgütüdür. Güvendiğim 3 isim ise Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dır.”

Osman Mısırlısoy (Lapta Çamlıbey Muhtarı)

“KKTC’de güvendiğim kurumlar arasında Diyalog Medya, asker ve yargı var. Güvendiğim üç isim ise ilk Başbakan Mustafa Çağatay, 4. Mustafa Akıncı ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır.”

İbrahim Sessiz (Lapta Türk Mahallesi Muhtarı)

“Ülkede güvendiğim 3 kurum polis, asker ve yargı. Bunların dışında baka bir kuruma güven duyamıyorum maalesef. Güvendiğim isimler arasında ise Gazeteci Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Zorlu Topaloğlu var.”

Türmenköy Muhtarı Ayşe Korol

“Güvendiğim kurumlar arasında asker ilk sırada geliyor ikinci sırada polis, üçüncü sırada ise Diyalog Medya Kurumu var. İsimler arasında ise Gazeteci Reşat Akar, UBP milletvekili Hakan Dinçyürek, UBP’li vekil Sunat Atun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı da saymak isterim. Köyümüze ve ülkesine hizmet eden herkesin başımın üzerinde yeri vardır.”