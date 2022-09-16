Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma mahkemede sonlandı. Murat Duranoğlu isimli genç zanlının, başka kadınla ilişkisi olduğunu iddia ederek kendisiyle tartışan sevgilisini bel ve boyun kısmından ısırarak darp ettiği, ardından, “beni yanında istemiyorsan bana 20 bin TL vereceksin, yoksa seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Murat Duranoğlu, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlının, 12 Eylül 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, misafir olarak bulunduğu bir apartman dairesinde, başka kadınla ilişkisi olduğu gerekçesi ile kendisiyle tartışan sevgilisi G.D.’yi, bel ve boyun kısmından ısırdıktan sonra yumruk atarak darp ettiğini, ardından, “beni yanında istemiyorsan bana 20 bin TL vereceksin, yoksa seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Kendimi savundum

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “O bana saldırdı, ben sadece kendimi savundum” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin, lehinde, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.