Sokak kavgasına  tutuksuz yargı

Lefkoşa’da Willian Antony Peters'in kalabalık bir grup tarafından darp edilmesiyle ilgili tutuklanan 6 kişinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı. İlk etapta tutuklanan A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) ,S.A. (E-16) ile önceki gün gözaltına alınan Fatih Can Güven (E-18), Bilal Şahan (E-31) ve Mustafa Alıcı (E-38) dün mahkemeye çıkarıldı.

Teminat duruşması 3 zanlının reşit olmamasından dolayı basına kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme, zanlıları kişi başı 5 bin TL nakit teminat ve her biri için birer kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalanması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Zanlılar ileride ‘kanunsuz topluluk oluşturma, ciddi darp, tecavüz-i alet taşıma’ suçlarından yargılanacak.



Ne olmuştu

Lefkoşa’da 11 Eylül 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda kalabalık bir grup, arkadaşlarını darp ettiği gerekçesiyle Girne Caddesi üzerinde kıstırdıkları Willian Antony Peters'e saldırmıştı. Zanlılar beysbol sopası ve tahta çubuk ile Willian Antony Peters'e gelişigüzel vurmak sureti ile ciddi şekilde darp etmişti.

‘Irkçılık tırmandı’ suçlaması

Bu arada MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Grubu, yabancı öğrenci William A. Peter'in bir grup saldırgan tarafından dövüldüğünü belirterek, olayın ırkçılık ve yabancı düşmanlığının KKTC'de arttığının göstergesi olduğunu savundu.

Ortak basın açıklamasında, birkaç gün önce Gönyeli bölgesinde meydana gelen bir kazayla hiçbir ilgisi bulunmayan üniversite öğrencisi William A. Peter'in kazaya neden olan kişilerin arkadaşları olduğu tahmin edilen bir grup tarafından ciddi şekilde dövülerek hastanelik edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün masum bir öğrencinin yaşadığı bu olayın temelinde de bu ırkçı ve yabancı düşmanı tutumlar yatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada özetle şunlara yer verildi:

"Her yıl binlerce öğrencinin üniversite eğitimi almak için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta artan ırkçı ve yabancı düşmanı şiddetle birlikte en temel insan hakkı olan güven içinde yaşama hakkı ihlal edilmekte ve bu durum güvensiz bir ortam yaratmaktadır... Bu olayın medyada bir sokak kavgası olarak yansıtılması, bu haksız ve ırkçı saldırının hiçbir şekilde haberleştirilmemesi ırkçı tutumların artmasına ve adaletin uygulanmasında ihlallerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır... MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği olarak, devletin ve mekanizmalarının olayla ilgili yapılması gerekenleri bir an önce yapmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı, konuyla ilgili olarak polisle temas halinde olduğumuzu, öğrenciye her türlü desteği sunmak için elimizden geleni yapacağımızı ve konuyla ilgili güncellemeleri mümkün olduğunca yayınlayacağımızı bildirmek isteriz."