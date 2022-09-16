‘Devlet baba’ para istemiyor

Ömer KADİROĞLU

Son bir aydır Gelir ve Vergi Dairesi’ne ehliyet harcını yatıramayan şoför okulları mağduriyet yaşıyor. İşlemleri geciken, öğrencileriyle birlikte mağduriyet yaşayan şoför okulları seslerini duyurmak için dün Lefkoşa’da bulunan Araç Kayıt Dairesi önünde eylem yaptı.

Şoför okullarına bir ay önce verilen bilgide işlemler için gereken paranın bankaya yatırılması, daireye dekontla gidilmesi yönünde bilgi verildi. Ancak bankalar sadece bir gün işlem yaptı, sıkışıklık yaşanınca para yatırma uygulamasını sonlandırdı. Şimdi ise ne bankalar ne de Araç Kayıt Dairesi şoför okullarının işlemlerini yapmıyor. Böyle olunca da ortaya büyük bir mağduriyet çıkıyor. Yaklaşık 5 bin kişi ehliyet almayı beklerken, devletin kasasına girecek 200 bin liralık kaynak da heba oluyor.

İşte tüm yaşanan bu sorunlara dikkat çekmek için eylem yapan şoför okulları, çözüm istediklerini açıkladı. Bağımsız Şoför Okulları Birliği Asbaşkanı Halil Yiğit basına yaptığı açıklamada sorunların çözüme kavuşturulmaması halinde tüm bölgelerden daha kalabalık bir şekilde öğrencileri ile birlikte hergün Vergi Dairesi’ne geleceklerini söyledi.

Devlete de zarar

Bankaya ödeme yaparak aldıkları dekontla işlem yaptırdıklarını ancak banka tarafından bu uygulamanın da sonlandırıldığını ifade eden şoför okulları sahipleri, hem kendilerinin hem de öğrencilerinin mağdur olduğunu ifade etti.

Lefkoşa’da işlem yaptırmak isteyen 20 şoför okulundan 10’ar bin TL alınması halinde devletin kasasına 200 bin TL kaynak akacağını ifade eden Bağımsız Şoför Okulları Birliği Asbaşkanı Halil Yiğit devletin büyük kayıplara sessiz kaldığına dikkat çekti.

Yiğit açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şoför okullarının işlemleri için bankaya para yatırmamız ve dekontla daireye gitmemiz istendi. Biz de yaptık ancak bankayla yapılan işlem sadece bir gün sürdü.

Sıkışıklık yaşandığı için bankalar bu uygulamaya karşı çıktı.

Vatandaşlar gelip burada işlemlerini yaptırıyor ancak şoför okulları işlemlerini yaptıramıyor. Burada yaşanan sorun bir çözüme ulaştırılamadı. Bir aydır hiçbir işlem yapamıyoruz.

Öğrencilerimizi sınava alamıyoruz ve işlerimiz yürümüyor. Sabah saatlerinde buraya geldik ve öğleye kadar tek bir işlem yaptıramadık.

Her şoför okulunun günde 5-10 evrakı yapılmış olsa bu sorun ortadan kalkmış olacak.

Öğrenciler de mağdur

“Paramızla bile iş yapamıyoruz” diyen Yiğit şunları ifade etti:

“Girne hariç hiçbir yerde işlem yapılmıyor. Her şoför okulu üzerinden büyük para kayıpları yaşıyorlar. Paramızla bile iş yapamıyoruz ve mağdur olan müşterilerimizle hergün tartışmalar yaşıyoruz. Çözüm bulunana kadar eylemimiz devam edecektir ve gerekirse müşterilerimizi de alarak tüm bölgelerden meslektaşlarımızla çoğalarak gelmeye devam edeceğiz. Resmen daire bizden para alsın diye dua eder olduk. Makbuzu kesilmeden öğrencilerimizi sınava alamıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi ehliyet almayı bekliyor ve bu böyle devam ederse 7 bini bulacak. Sadece Lefkoşa’da 20 şoför okulu var ve bugün bu şoför okullarından 10’ar bin TL almış olsalardı 200 bin TL kasalarına girmiş olacaktı. Maliye’nin bir günlük kasasına girecek para böyleyken şube amiri biz içeriye girdiğimizde “bunları dışarı atın” diye polise emir buyuruyor. Yaşanan bu sorun acilen çözüme kavuşturulmalıdır.”