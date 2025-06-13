İkisi de cezaevinde 

Girne Turizm Limanı’nda ülkeye giriş yaptıkları esnada valizlerinde yapılan aramada 30 havalı tabanca gazı ile 4 bin 500 adet çelik bilye bulunan Mustafa Sayın (35) ile Adnan Haklı (58) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların havalı tabanca gazı ile çelik bilye ithal ve tasarruf etmenin suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlıların “kanunsuz patlayıcı madde ithal, tasarruf, taşıma, ithali yasak mal bulundurma ve gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis; 5 Haziran 2025 tarihinde saat 09.50 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Mustafa Sayın ve Adnan Haklı’nın valizlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis; yapılan aramada 2 adet valiz içerisinde 30 adet ASG marka havalı tabanca gazı ile GMAX marka 4 bin 500 adet çelik bilye bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis; her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, emarelere ise el konulduğunu söyledi. Polis; zanlıların ifadelerinde havalı tabanca gazı ile çelik bilye taşıyıp, tasarruf etmelerinin suç olduğunu bilmediklerini söylediklerini kaydetti. Polis; havalı tabanca gazı ile çelik bilyelerin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlıların 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

