‘Bölgenin durumu trajik’

Rum Madencilik ve Taş Ocakları Dairesi Müdürü Stelios Mihail’in, Beşparmak Dağları’nda faaliyet gösteren taş ocakları nedeniyle bölgedeki durumun “trajik” olduğunu söylediği bildirildi.

Fileftheros gazetesi “Beşparmak Dağları’nda Soyguncu Taş Ocakları... Kontrolsüz ve Yasa Dışı Sömürü Tüm Sınırları Aştı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Beşparmak Dağları’ndaki “yasa dışı taş ocaklarının”, hiçbir şekilde denetlenmediğini ve Avrupa standartlarının dışında olduğunu öne sürerek, Haspolat’ta geçiş kapısı açılmasıyla bağlantılı olarak, Rum İnşaat İşçileri Birliği’ni hem içte hem de Avrupa düzeyinde harekete geçirdiğini yazdı.

Gazete, Mihail’in, Beşparmak Dağları’ndaki taş ocaklarında yapılan faaliyetlerin çevreye ciddi zararları bulunduğunu ve bu etkilerin, hassas ormanlık alanlara kadar ulaştığını; planlama olmadığını ve atıl malzemelerin Haspolat’ta açılma olasılığı bulunan geçiş kapısı üzerinden Güney Kıbrıs’a geçirilmesinin Rum yetkililerde “yeni bir baş ağrısı” yarattığını öne sürdüğünü kaydetti.

“Haksız rekabete neden olacak”

Habere göre Mihail, bu durumun haksız rekabet yaratacağını ve KKTC’deki taş ocaklarında üretilen nispeten ucuz malzemelerin, çevreye ya da teknik kriterlere uygunluk sertifikaları bulunmadığını iddia etti.

Mihail, Başsavcılık tarafından Yeşil Hat Tüzüğü’nde, Beşparmak Dağları’ndaki taş ocaklarında üretilen malzemelerin geçişini engelleyecek bir düzenleme için çalışma yapılması gerektiğini ve bunu da, mineral kaynaklarının “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olduğu” ve yetkili makamların, buradaki taş ocaklarına izin vermediği argümanına dayandırması gerektiğini kaydetti.

Rum İnşaat İşçileri Birliği’nin, hükümete ve Avrupalı ortaklara bu malzemelerin dolaşımının hemen yasaklanması gerektiği konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu belirten gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderilen mektuplarda, taş ocaklarının yalnızca çevresel değil, hukuki sorunlar da içerdiğinin; çünkü bu ürünlerin Rum mallarının “yasa dışı sömürülmesiyle” elde edildiğinin savunulduğunu yazdı.

Gazete, Rum Taş Ocakları Birliği Başkanı Andonis Laturos’un da konuyla ilgili açıklama yaparak, Avrupa Birliği’nin bu konuda net tavır alması gerektiğini ve “yakında Lefkoşa otellerinin deniz manzaralı odaları olacağını” iddia ettiğini kaydetti.