Moraller iyi değil

Ömer KADİROĞLU

Geçmiş tüm müzakere süreçlerinde taviz bölgesi olarak bilinen Güzelyurt’ta yaşayanlar hem ekonomik gidişattan, hem de Rumların mülkiyetle ilgili politikasından rahatsız.

“Bizler de güneyde mal bırakıp geldik” diyen esnaf; çarşının durgun olduğunu, işlerin iyi gitmediğini söylüyor. Esnaf “paramız olsa da buraya yatırım yapılmaz. Çünkü gelecek görmüyoruz” diyor.

Ne dediler?..

Ali Erses

“Rumların mülkiyetle ilgili tutuklama kararları yanlıştır ancak onların da kendilerine göre haklı tarafları vardır. Bizim de mallarımız orada kaldı ve inşallah bu konuda bir çözüm bulacaklardır. Bu şartlar altında param olsa da Güzelyurt’a yatırım yapmam çünkü ölü bir bölgedir. Bölgeyi canlandırmak için AVM ve büyük marketler açıldı ancak küçük esnaf bitti. Çarşıda zaten iş yoktu; bir de öğrenciler gitti ve iyice buralar sessizleşti.”

Sedat Pilli

“Rumların mülkiyet ile ilgili tutuklamalarını doğru bulmuyorum. Bu konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmesi gerekiyor. Bu şartlar altında param olsa Güzelyurt’a yatırım yapmazdım çünkü bir güvencesi kalmadı. Bundan sonra bu iş daha da bozulacaktır. Burada çarşıda işler çok berbat, Güzelyurt esnafı kan ağlıyor. İnsanların alım gücü düştüğü için çarşıya gelmiyorlar ve çarşı esnafı bu durumdan olumsuz etkileniyor.”

Ahmet Alasya

“Rumların mülkiyetle ilgili tutuklama kararlarını doğru bulmuyorum. Rumlar bu konuda haksızdırlar. Bizim de orada mallarımız vardır, o zaman biz de aynı şeyi uygulayalım. Rumların amacı bellidir. Bizlerle anlaşma istemedikleri için bizi bezdirmeye çalışıyorlar. Benim param olsa yatırımlarımı Güzelyurt’a yaparım. Hiçbir zaman Güzelyurt’un verileceğine inanmadım. Çarşı durgun ve eskisi gibi iş olmuyor. Asil Nadir zamanında bu çarşı çok canlıydı ancak şimdilerde herkes dükkanlarını kapatıyor; ya kiraya veriyor ya da satıyor. Yöneticilerin bu konulara çözüm üretmesi gerekiyor.”

Durdu Koruçam

“Rumların mülkiyet ile ilgili tutuklamaları yanlıştır. Biz de mallarımızı güneyde bırakıp geldik; o nedenle de bu tutuklama kararlarını doğru bulmuyorum. Benim param olsa da Güzelyurt’a yatırım yapmam çünkü ilerisi için bir güvencesi yoktur. Çarşıda işler çok zayıf çünkü hem ekonomik kriz var hem de eskisi gibi buralarda çok fazla insan kalmadı.”

Tahsin Koçyiğit

“Rumların mülkiyet ile ilgili tutuklama kararlarını doğru bulmuyorum. İki taraf oturup konuşsa belki bu sorun çözülürdü. Param olsa elimden gideceğini bilsem de Güzelyurt’a yatırım yapardım. Güzelyurt’ta şu anda işler çok iyi değil ancak bir şekilde çark dönüyor.”

Zekeriye Sarıyer

“Rumların mülkiyet ile ilgili tutuklama kararlarında haklı olduklarını düşünüyorum. Başka türlü de bu konular konuşulur çözülürdü ancak temelden sakat başlandığı için bugün bu sorunlar yaşanıyor. Param olsa Güzelyurt’a yatırım yapmazdım çünkü her an “kalk git” diyecekler endişesi yaşanıyor. Güzelyurt’ta öğrenci gitti, çarşı bitti. İki AVM ve büyük marketler açıldı diye küçük esnaf bitti.”

Haluk Uskuri

Güneyde de Türklerin malları kaldı. O zaman onlar da bu tarafa geldiğinde biz de onları tutuklayalım. Bu şartlar altında çok param olsa Güzelyurt’ta yatırım yapmazdım. Genel olarak Türk mallarına yatırım yapmayı tercih ediyorum. Güzelyurt’ta çarşıda işler çok kötü. Bütün gün oturuyoruz ve sırası geliyor siftah etmeden dükkan kapatıp eve gidiyoruz.”

Niyazi Dalgıç

“Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararı bana göre çok yanlıştır. Konuşarak orta yolun bulunması gerekiyor. Güzelyurt’u çok seviyorum o nedenle param olsa yine buraya yatırım yapardım. Çarşıda şu an öğrenciler kaçtığı için işlerde düşüş var.”

Enver Akgüven

“Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararlarını yanlış buluyorum. İki taraf uzlaşsa daha iyi olacaktır. Çok param olsa bu şartlarda bölgeye yatırım yapmazdım. Öğrenciler gittikten sonra burada hayat tamamen duruyor. Şu anda çarşıda kimse yoktur o nedenle yatırım yapmazdım.”

Teoman Çiçek

“Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararları bana saçma geliyor. Tutuklama yerine uyarılar veya karşılıklı müzakereler yapılabilseydi bu sorunlar yaşanmayacaktı. Param olsa bu şartlar altında bile Güzelyurt’a yatırım yapardım çünkü beğendiğim bir yerdir. Çarşıda öğrencilerin gitmesi ile esnaf mutlu değildir. Sattığımızı yerine koyamıyoruz.”