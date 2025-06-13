Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılmak üzere Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’un resmi davetiyle Astana’ya giden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, birçok temasta bulundu. KKTC’nin Astana’da hem devlet başkanı tarafından hem de genel kurulda resmi olarak temsil edildiğini söyleyen Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün” dedi.

Öztürkler ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Öztürkler, ayrıca Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı, TÜRKPA heyet başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı Comart Tokayev tarafından kabul edildi.

Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, daha sonra Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14’üncü Genel Kurulu’na katılan parlamento başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

Bu bizim için önemlidir

TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı’nda KKTC’yi temsil eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ilk kez Kazakistan’da bu seviyede temsil edildiklerini belirtti. Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün” dedi.

Ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, KKTC’nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini ve 2023’te ise TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin "Türk dünyasının kopmaz bir parçası" olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın yer almadığı bir aile fotoğrafının ise Türk dünyası için eksik bir fotoğraf olduğunu defalarca vurguladığını anımsatan Öztürkler, “Bu kararlı duruşun sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Astana'da hem devlet başkanı tarafından hem de genel kurulda resmi olarak temsil edilmiştir. Bu bizim için önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ortak dil, kültür, inancı paylaşan ve aynı ecdadın torunları olarak Türk dünyasının içerisinde var olmaya devam edeceklerini vurguladı.

