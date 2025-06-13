İbret olsun

Polis; Dipkarpaz’da hür eşeğe sigara veren şahsın tespit edilerek, 173 bin 876 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Dipkarpaz’da E.B.0.’nun (E-25) aracından hür eşeğe sigara verip yemesine sebep olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Polis Karakolu’na şikayet yapılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Dipkarpaz Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek, Hayvan Refahı Yasası'na aykırı işlemiş suç nedeniyle Veteriner Dairesi tarafından 173 bin 876 TL idari para cezası verildi.

Bakanlık Hayvan Refahı Yasası'na dikkat çekti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvan Refahı Yasası'na dikkat çekerek, hayvanlara sağlıklarına zarar verebilecek uyuşturucu veya kimyasal madde vermenin yasak olduğuna vurgu yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Dipkarpaz’da bir şahsın serbest gezen bir eşeğe sigara vermesi olayına' ilişkin yapılan açıklamada, konu hakkında sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Bakanlığa bağlı Veteriner Dairesi tarafından ihbar kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, bahse konu şahsın tespit edildiği ve hakkında Hayvan Refahı Yasası’nın 6. maddesinin 3. fıkrasının (B) bendi uyarınca işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili maddede, “Gerekli tıbbi müdahaleler ve Bakanlık tarafından onaylı deneyler hariç olmak kaydıyla, hayvana doping vermek veya sağlığına zarar veren uyuşturucu madde veya kimyasal madde vermek veya fizyolojik olmayan bir duruma sevk etmek veya acı ve ızdırap çekmelerine yol açan veya başka bir şekilde zarar veren maddeleri içeren gıdalar vermek yasaktır.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların benzeri durumlarla karşılaştıklarında en yakın polis birimine veya Veteriner Dairesi’ne başvurması çağrısında da bulunuldu.

