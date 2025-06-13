Başka yolu yok

Lefkoşa’nın Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, kendi yönetimlerinde kalan 300 kadar Türk evi bulunduğunu belirterek, bunların kötü durumda olduğunu ve bazılarının yıkılmaya yüz tuttuğunu iddia etti. Prountzos; Rum hükümetine çağrıda bulunarak Türk mülklerinin kamulaştırılmasını istedi.

‘Başka yol yok’ diyen Belediye Başkanı, Türk mülklerinin kısa süreyle kiralanmasına yönelik uygulamanın çare olmadığını ifade ederek “Aklı başında hiçbir iş adamına, bir yıl sonra binanın kira süresinin dolması ihtimali var dediğinizde, milyonlarca doları gayrimenkule yatırmaz" dedi.

Belediye Başkanı, amaçlarının bakımsız kalan, bir kısmı da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binaları yenilemek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu anda güneyde bulunan Kıbrıslı Türklere ait mülkler, fiilen İçişleri Bakanlığı olan Kıbrıslı Türk Malları Koruyucusu'nun 'koruması' altındadır. Adanın bölünmesi konusunda siyasi bir çözüme varılıncaya kadar hükümetin 'gözetimi' altına alındılar.

Tüm mülkler; ister Rum ister Türk malı olsun, kamu yararı söz konusuysa kamulaştırılabilir.”

Uzun vadeli kiralama



Kamulaştırılıp restore edilen binaların, yatırım maliyetinin yüksek olması ve bu yatırımın maliyetini karşılamanın zaman alması nedeniyle, uzun vadeli kiralamalarla kişilere veya şirketlere verilebileceğini söyleyen Haralambos Prountzos “Kente canlılık katmak için ticari gayrimenkul ve konaklama amaçlı kullanılan bina stokunun artırılması gerekiyor” dedi.

Belediye Başkanı; Lefkoşa'nın Rum kesiminde nüfusun yaklaşık 300 bin olduğu, bunlardan 250 bininin 12 kilometreden daha küçük bir yarıçap içinde yaşadığını kaydetti.

