Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, Perşembe günleri otobüs terminaline kurulan halk pazarında dün bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Kilosu 400 liradan satılan kiraz pazarın en pahalı meyvesi oldu. Erik 200, çilek 180 ve şeftali ise 150 liradan alıcı beklerken, karpuz ve kavun 50 liradan satışa sunuldu. Meyvelerden portakal ise 30 liralık fiyatıyla en ucuz meyve oldu. Limon ise kilosu 130 liradan tezgaha konuldu.
Bazı sebzelerdeki yüksek fiyatlar da dikkat çekti. Bamya 300 TL’den standlarda yer alırken, biber 100, kabak ise 70 TL’den satışa sunuldu. Patlıcan ve fasulye 60 TL’den satılırken, börülce 100, pazı 50 ve roka 50 TL’den satışa sunuldu.
Bazı sebze ve meyve fiyatları;
Kiraz: 400 TL
Bamya: 300 TL
Limon: 130 TL
Şeftali: 150 TL
Erik: 200 TL
Kiraz: 400 TL
Kabak: 70 TL
Portakal: 30 TL
Pazı: 50 TL
Roka: 50 TL
Patlıcan: 60 TL
Soğan: 30 TL
Domates: 40 TL
Fasulye: 60 TL
Kavun: 50 TL
Börülce: 100 TL
Çilek: 180 TL
Elma: 75 TL
Avokado: 50 TL
Biber: 100 TL
Patates: 40 TL
Karpuz: 50 TL
Bakan oldu alan olmadı
Perşembe pazarında kiraz 400, bamya 300, limon 130 liradan satışa sunuldu
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 1 saniye Önce
Asil Nadir'in bitirildiği gün, her türlü narenciye de bitirildi.. Madem inşaat ve casino diyorsunuz, her inşaatta daire sayısı kadar, her casinoya da gelen müşteri sayısı kadar narenciye fidanı dikmek mecburi olsun...
Limon Almanyada 99 cent Kıbrısta 3€. Akdeniz ürünü limonu Akdeniz ülkesi 3€ ‘ya yiyorsa burada bir aptallık söz konusu