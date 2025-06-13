Bakan oldu alan olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Perşembe günleri otobüs terminaline kurulan halk pazarında dün bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Kilosu 400 liradan satılan kiraz pazarın en pahalı meyvesi oldu. Erik 200, çilek 180 ve şeftali ise 150 liradan alıcı beklerken, karpuz ve kavun 50 liradan satışa sunuldu. Meyvelerden portakal ise 30 liralık fiyatıyla en ucuz meyve oldu. Limon ise kilosu 130 liradan tezgaha konuldu.

Bazı sebzelerdeki yüksek fiyatlar da dikkat çekti. Bamya 300 TL’den standlarda yer alırken, biber 100, kabak ise 70 TL’den satışa sunuldu. Patlıcan ve fasulye 60 TL’den satılırken, börülce 100, pazı 50 ve roka 50 TL’den satışa sunuldu.



Bazı sebze ve meyve fiyatları;

Kiraz: 400 TL

Bamya: 300 TL

Limon: 130 TL

Şeftali: 150 TL

Erik: 200 TL

Kiraz: 400 TL

Kabak: 70 TL

Portakal: 30 TL

Pazı: 50 TL

Roka: 50 TL

Patlıcan: 60 TL

Soğan: 30 TL

Domates: 40 TL

Fasulye: 60 TL

Kavun: 50 TL

Börülce: 100 TL

Çilek: 180 TL

Elma: 75 TL

Avokado: 50 TL

Biber: 100 TL

Patates: 40 TL

Karpuz: 50 TL