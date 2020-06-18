“Fırsatçılara göz açtırılmıyor!”

Tüketicileri Koruma Yasası altında oluşturulan Tüketici Konseyi 12. Olağan Toplantısı Sanayi Odası’nda yapıldı. Tüketici Konseyi toplantısının gündeminde, Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine üye seçmek de yer aldı.

Açılışını Tüketici Konseyi Başkanı Evren Zeki Güce’nin yaptığı toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bürokratlar ve konsey üyeleri katıldı.

Yapılacak oylamada kurum ve kuruluşlarda 41 kişi oy kullandı, Tüketici Hakem Heyetine iki üye seçildi.

Toplantının açılışını konuşmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptı.

Taçoy, pandemi süresinde fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek, son beş ayda 2 bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.