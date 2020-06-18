Memurun kesintileri bugün ödeniyor

Mart ayında kamu görevlilerinin maaşlarından yapılan kesinti bugün ödeniyor

Memurun kesintileri bugün ödeniyor
banner432

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini bugün ödeyeceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler, 19 Haziran 2020 tarihinde ödenecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 10:38
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni vaka yok, can kaybı var!
Yeni vaka yok, can kaybı var!
  1. GÜNEY