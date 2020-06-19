Derbi Doğan’ın 2-0

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Fatih Bardakçıoğlu

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Çağrı, Salih(DK 75 Ali Savaşan), Serhan, Ahmet, Erdinç(DK 62 Selim), Aydın, Sercan(DK 87 Ali Akbulut), Kenan(DK 62 Rasaq), Bılly, Weston.

TÜRK OCAĞI: Cenk, Ali, Bilal, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek, Idan(DK 46 Doğukan), İbrahim Halil(DK 77 Ali Avcısoyu), Levan, Oha, Remzi.

GOLLER: DK 30 Kenan, DK 63 Sercan(Doğan Türk Birliği).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in kalan sekiz maçı dün akşam start alırken, derbi ile başlayan süreci Doğan Türk Birliği galibiyetle kapattı. İyi bir seyirci önünde oynanan maçı Kenan ve Sercan’ın golleri ile Doğan Türk Birliği kazanan taraf oldu.

3.dk: Çabuk gelişen Türk Ocağı atağında Remzi ceza alanı içinde yaptığı vuruşta topu yandan dışarı gönderdi.

10.dk: Kalabalık adamla gelişen Doğan Türk Birliği atağında Weston’un Türk Ocağı ceza alanı içerisinde kaleye paralele vuruşunda top yandan dışarı gitti.

16.dk: Gelişen Türk Ocağı atağında Levan’ın ceza alanı dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

18.dk: Türk Ocağı’nın kazandığı serbest vuruşta Ali’nin ortasında Remzi’nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

29.dk: Kenan – Billy verkaçı ile başlayan Doğan Türk Birliği atağında Billy’nin vuruşunu kaleci Cenk iki hamlede önledi.

30.dk: Etkili ve çabuk gelişen Doğan Türk Birliği atağında Billy’nin vuruşu Cenk’ten dönerken dönen topu iyi takip eden Kenan takımını öne geçiren isim oldu.1-0

45.dk: Billy ile başlayan Doğan Türk Birliği kontra atağında bu oyuncunun pasında Weston’un etkili vuruşunu Cenk kornere çeldi.

63.dk: Salih Güvensoy ile başlayan Doğan Türk Birliği atağında bu oyuncunun güzel ortasında Sercan etkili kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı. 2-0

70.dk: Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Sercan’ın kafa vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.

71.dk: Türk Ocağı’nın etkili gelişen atağında rakiplerinden sıyrılan Levan boş pozisyonda topu dışarı gönderen isim oldu.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçın galibi 2-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 10:31