Siyaset kültürü böyle

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 7 yılı aşkın bir süre görevde bulunduğunu belirterek, bir süredir beklettiği istifasını nihayet açıkladı. Rum bakan “Daha fazla katkı yapabilmem söz konusu değil. Bu kadar yeter” dedi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yaklaşık 7 buçuk yıldır yürüttüğü Enerji Bakanlığı görevinden istifasının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiğini, Temmuz ayı ortalarında görevinden ayrılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, aynı bakanlıkta uzun süre görev yapması sebebiyle yapabileceği katkının minimum düzeyde olduğu inancını taşıyan Lakkotripis’in, istifa kararını çok önceden almış olduğunu ancak Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki yeni sondaj evresinin başlamasına kadar bunu erteleme yönünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le fikir birliğinin bulunduğunu vurgulayarak, Korona salgını sebebiyle sondaj programının değişmesi üzerine istifa kararının yeniden gündeme geldiğini aktardı.

Haberde, Lakkotripis’in, İsrail’e yapacağı ziyarette Anastasiadis’e eşlik edeceğini ve Vasiliko bölgesinde doğal gaz depolama ve gaz haline getirme tesisinin temel atma törenin ardından görevinden ayrılacağı vurgulandı.