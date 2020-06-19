YDP’nin tavrı net

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) önceki akşam Güzelyurt’ta istişare toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamaya göre toplantıda ilk sözü alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, teşkilatlanmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve Gençlik Kollarına yapılan atama ile birlikte çok güzel bir ivme yakalandığını kaydetti.

Daha sonra konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı ise, son hükümet krizine değinerek; “Havada birçok hükümet senaryoları dolaşıyor. Bazı senaryolarda bizim de adımız geçiyor. Bilinsin ki biz bu senaryoların içinde yokuz” dedi.

Arıklı şöyle devam etti:

“Bu hükümetin kafalarda bittiği bir gerçek. Ama şu veya bu şekilde ayakta duruyor. Mevcut bir hükümet varken, başkasını konuşmak bizim etik kurallarımıza sığmaz. Bizi kendi aralarındaki bu kavgaya karıştırmasınlar. Bizi kalkan olarak kullanıp ortaklarına şantaj yapmasınlar. YDP hiçbir icraat Hükümetinin içinde yer almaz. Aylar öncesi söylemiştik. YDP ancak bir erken seçim hükümetine içerden veya dışarıdan destek verebilir. Bizi HP ile karıştırmasınlar. Bizim etimiz kolay çiğnenmez.”

Arıklı, hükümetin halk vicdanında mahkûm olduğu görüşünü de ifade ederek hükümeti sermayenin emir eri olmakla suçladı, kuralları sadece vatandaşa uygulayabildiğini belirtti.

Özel jetiyle gelen iş adamı için karantina koşulunun bir anda kaldırılabildiğini iddia eden Arıklı, anayasal eşitliğe uyulmadığını kaydetti.

Akaryakıt zammı eleştirildi

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, akaryakıta yapılan zammın halkla alay etme anlamına geldiğini savundu.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen yıl bu zamanlarda ham petrolün fiyatı 62 dolar civarında iken benzinin fiyatı 5.46 TL, dün itibari ile ham petrol 39 dolara düşmesine rağmen hükümet benzine yine zam yapmıştır” dedi.