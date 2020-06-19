Duygu yüklü 15 mektup

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin düzenlediği “Sessiz Çığlık” mektup yarışmasının ödül töreni önceki akşam yapıldı. Rahme Çiftçioğlu’nun mektubu birinciliğe layık görülürken, Mutlu Soykurt ikincilik, Serkan Soyalan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yaşlıların ve ruh sağlığı bozulan bireylerin sorunlarına, bakımlarıyla ilgili sıkıntılarına dikkat çekmek üzere düzenlenen mektup yarışmanın ödül töreni Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapıldı.

Yarışmaya katılan 15 kişiye plaket verildi. Birincilik ödülü olan 2 bin TL Rahme Çiftçioğlu’nun, bin 500 TL’lik ikincilik ödülü Mutlu Soykurt’un, bin TL’lik üçüncülük ödülü Serkan Soyalan’ın oldu.

Törenin açılışında; Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş, Yarışmanın sponsorlarından Albank’ın Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip birer konuşma yaptı.

Her iki bankanın müdürüne de teşekkür plaketi verildi. Daha sonra dereceye girenlere para ödülleri takdim edildi. İlk üçe giren yarışmacılar kısa birer konuşma yaptı. Toplu fotoğraf çekimi ve kokteylin ardından tören sona erdi.

