Batıda sessiz gece 0-0

Stat: Güzelyurt Üner Berkalp

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Mehmet Ekşici

Binatlı: Yunus, Mustafa, Alattin, Habibi, Abdullah (Dk 81 Berkem), Mehmet Meşe (Dk46 M.Ali Avunç), Darbaz, Muammer, Debola, Moses (Dk 84 Cenkay), Tuğrul

Gençlik Gücü: Raif, Tayfun, Sezgin (Dk 61 Cahit), Erdoğ, Mehmet Kaygısız (Dk 46 Lawrance), Berke (Dk 86 Mahmut), Erin (Dk 78 Hikmet), Boateng, Ümitcan, Nyangula, Aşkın

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında Binatlı evinde Gençlik Gücü’nü konuk etti. Karşılaşma karşılıklı ataklarla geçerken maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar birer puanla haftayı kapadı.

Dk.5: Gençlik Gücü atağında Nyangula sol çaprazdan vuruşunda kaleci Yunus topu kontrol etti.

Dk.8: Gençlik Gücü atağında Boateng’in sağ kanattan ortasında kaleci Yunus topu kontrol etti.

Dk.29: Binatlı köşe atışında Muaamer topu ceza sahasına gönderdi savunmanın uzaklaştırdığı topa Mehmet Meşe’nin vuruşunda top auta gitti.

Dk.45+3: Binatlı atağında Mehmet Meşe’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Raif topu kornere attı.

İlk yarı 0-0 bitti.

Dk.63: Gençlik Gücü serbest atışında Berke’nin uzaktan vuruşunda top direkten döndü.

Dk.64: Binatlı köşe atışında Muammer’in ortasında Habibi’nin kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk.65: Binatlı atağında Debola’nın savunma hatasında kazandığı topta vuruşunda Raif topu iki hamlede önledi.

Dk.75: Binatlı atağında Moses’ın vuruşunda top auta gitti.

Maçta gol sesi çıkmadı. Binatlı 25, Gençlik Gücü 15 puana yükseldi.