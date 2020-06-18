Nihayet gündem pandemi hastanesi

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Covid dışındaki hastaların durumu konusunda yaptığı konuşmada, ülkede hala pandemi hastanesi yapılmamasını eleştirdi.

İncirli, hükümetin insanlardan olmuş hadiseleri, olmamış gibi kabul etmeye ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya zorladığını savunarak, sorularına cevap vermeyecek kimsenin olmayışını eleştirdi.

Bir sorunu çözmek istiyorsanız, sorunlarla yüzleşmek gerektiğini vurgulayan İncirli, “hükümette yaşanan krizin de yok sayıldığını” söyledi.

İncirli, “insanların sorunlarına ve muhalefetin sorularına cevap veremeyen bir hükümetle karşı karşıya kalındığını, halkın böyle bir hükümeti hak etmediğini” vurguladı.

İnsanların sağlığını tehlikeye atan uygulamaların karşılarında durduğunu ifade eden İncirli, sağlık siteminin güçlendirilmesi gerektiğini her zaman söylediklerini, “covid sürecinde, covid dışındaki hastaların sağlık haklarının ellerinden alındığını” kaydetti.

1 Temmuz’dan sonra ne olacağını, bir ikinci dalga halinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeniden boşaltılacağını düşünenlerin bir yanılgı içinde olduklarını ifade eden İncirli, hiçbir ekonomi sağlıkla ilgili hazırlıklar yapılmadan tıkırına girmez, ekonomik sorunlar çözülemez” dedi.

Sağlık kilittir, onunla ilgili yapılması gerekenler yapılmazsa ekonominin yoluna giremeyeceğini belirten İncirli, yeni vakaların mutlaka sınırlı tutulması gerektiğini, yoksa bundan sonra yaşananların çok ciddi sıkıntıları beraberinde getireceğini kaydetti.

Covid olmayan hastalarla ilgili denge sağlanması halinde sağlıkta çok büyük sıkıntılar yaşanacağını anlatan İncirli, pandemi hastanesi yerine başka hastaların hizmet alacağı yatakların alınmasını da eleştirdi.

Kapıların açılmasıyla ilgili yaşanabileceklere de değinen İncirli, bundan sonraki süreçte bir kategori çalışması yapılacaksa, bunun rakamlara göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Ülkede epidemiyolojik verilerin olmamasını da eleştiren İncirli, “sınırları açacaksak yeterli PCR kitine de sahip olunması gerekir” dedi.

İncirli, hükümetten beklentilerini, hem covid, hem covid dışı hastalara yeterli sağlık hizmetlerinin verilmesi olduğunu belirtti.

Pilli: “Sağlık altyapısı gelişmezse ekonomi de ileriye gitmez”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, sağlıktaki eksiklikleri göreve geldikleri günden bu yana farkında olduklarını belirterek, yaşanan kritik günlerin sağlık altyapıları gelişmezse ekonominin de ileriye gitmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Ülke gelir ve ekonomisinin eğitim ve turizm olduğunu ancak gelecek turistlerin ve öğrencilerin ülkenin sağlık altyapısına bakacağını söyleyen Bakan Pilli, göreve geldikleri günden bu yana bunun için çalıştıklarını söyledi.

“Bürokrasi yavaş ilerliyor… hastane en kısa zamanda gerçekleştirilecek”

Ülkede bürokrasinin çok yavaş ilerlediğini söyleyen Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, pandemi hastanesinin bu güne kadar yapılmadığını, ancak bu konuda gerekli atılımların yapıldığını ve hastanesinin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Covid döneminde diğer hastaların dışlandığı yönündeki eleştirileri yanıtlayan Pilli, Hastanenin zaten yangın sebebiyle 10 Mart’tan sonra çalışmadığını anlattı.

Şu anda hastaların hizmet almaya başladığını anlatan Bakan Pilli, bu süreçte izledikleri yöntemlerin doğru olduğunu kaydetti.

“10 genetik moleküler uzmanı ve 40 hemşire alınacak, testler daha fazla yapılabilecek”

Epidemiyolojik rapor konusunda çalışmaların devam ettiğini, yapılan testlerin yeterli olduğunu anlatan Bakan Pilli, 10 tane genetik moleküler uzmanı ve 40 tane hemşire alınacağını, bu sayede testlerin daha fazla yapılabileceğini söyledi.

Test konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, 450-500PCR yapabilecek kapasiteye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Pilli, Güzelyurt hastanesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Solunum cihazı sayısı 130’a yükseldi”

Solunum cihazlarının 130’a yükseldiğini, çok büyük sıkıntı olacağını düşünmediğini belirten Bakan Pilli, kitleri 12.5 dolardan aldıklarını, kit sayısını arttırdıklarını belirtti.

Rum tarafında çalışan işçilerin başvurularının alındığını, düne kadar 600 kişinin başvurduğunu, Cuma gününden başlayıp 3 gün içinde işçilerin testlerinin bitirileceğini, Pazartesi günü tamamlanacağını belirten Bakan Pilli, Pile’de yaşayanlar için ise bazı sıkıntılar olduğunu, çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, İngiliz polisi işin içinde olduğu için gecikme olduğunu, konu hakkında yarın bir basın açıklaması yapacağını ifade etti.

Bakan Pilli sorulan bir soru üzerine, bir üniversiteden borca karşılık alınan hastane karkasıyla ilgili, hastanenin her yönüyle donanımlı bir yapıya sahip olacağını söyledi, konunun mali boyutuna Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun yanıt vereceğini belirtti.

Sağlık personel eksikliği olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Pilli, personel eksikliği olduğunu ancak olası bir pandemide sorun yaşanmayacağını dile getirdi.

Amcaoğlu: “bir, sıfırdan büyüktür”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkede yıllarca şahsi faydaların öne çıktığını, bütçe rakamlarının hep yetersiz kaldığını söyleyen Amcaoğlu, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi dışında başka bir üçüncü basamak hastanesi olmadığını dile getirdi.

Pandemi döneminde yaşananların ortada olduğunu, dünyadaki pek çok ülkenin pandeminin altından kalkamadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu’nun konuşması sırasında Meclis’te konuşma süreleri hakkında tartışma yaşandı.

Bahsedilen hastane karkasının 18 milyon TL’lik bir protokolle teslim alındığını söyleyen Amcaoğlu, kısa süre içinde süratle ihaleye çıkılacağını söyledi.

Sürecin, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili dairelerin yetkililerinin katılımıyla sürdüğünü anlattı.

Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beklenen ikinci dalga sürecine pandemi hastanesi olmaksızın girildiğini söyledi, Bakan Amcaoğlu ise sürecin belirli bir noktaya getirildiğini vurgulayarak “bir, sıfırdan büyüktür” dedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, eğer bu sürece pandemi hastanesi olmaksızın girilirse bu süreçten sonra yapılacak pandemi hastanesinin ancak 100 yıl sonra gelecek başka bir pandemi için işe yarar olacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu da, bu süreçte dünyada hayatın durduğunu söyledi ve bu süreçlerin aksamasının doğal olduğunu, buna rağmen ihale süreçlerine devam edildiğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 18:22